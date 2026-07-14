Ðầu tư cho thanh niên để nâng cao chất lượng dân số

(GLO)- Ngày Dân số Thế giới 11-7-2026 có chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”, nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển bền vững.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn bà Trần Thị Lệ Kiều - Chi cục trưởng Chi cục Dân số (Sở Y tế) về những giải pháp phát huy nguồn lực thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.

▪ Xin bà cho biết ý nghĩa và thông điệp của chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay?

Chi cục trưởng Chi cục Dân số TRẦN THỊ LỆ KIỀU. Ảnh: NVCC - Ngày Dân số Thế giới (11-7) được LHQ phát động từ năm 1989 nhằm nâng cao nhận thức của các quốc gia và cộng đồng về những vấn đề dân số có tác động trực tiếp đến phát triển KT-XH, môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là dịp khẳng định mọi chính sách dân số đều phải lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền, lợi ích và sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. Theo thông báo của Văn phòng Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tại Việt Nam, chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2026 là “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”. Chủ đề chuyển tải 3 thông điệp lớn: Thanh niên là trung tâm của sự phát triển dân số; hiện thực hóa khát vọng của thanh niên không chỉ là đáp ứng mong muốn của mỗi cá nhân mà còn tạo dựng môi trường để họ phát triển toàn diện; kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội vì thế hệ trẻ. Việc hiện thực hóa khát vọng của thanh niên không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế hay ngành dân số mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn Thanh niên, DN và toàn xã hội nhằm tạo dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, thân thiện, với nhiều cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

▪ Thanh niên hiện chiếm tỷ lệ ra sao trong cơ cấu dân số của tỉnh và việc đầu tư cho lực lượng này được thực hiện như thế nào?

- Toàn tỉnh hiện có gần 3,3 triệu người, trong đó thanh niên trong độ tuổi lao động là hơn 759.500 người, chiếm 23,12% dân số. Đây là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Vì vậy, đầu tư cho thanh niên hôm nay chính là đầu tư cho chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai. Thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chính sách dân số mà còn là chủ thể kiến tạo tương lai dân số. Mỗi quyết định của thanh niên hôm nay về học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, hôn nhân và sinh con sẽ góp phần định hình quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng trong nhiều thập niên tới. Vì vậy, đầu tư cho thanh niên cũng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Thông điệp của Ngày Dân số Thế giới năm 2026 nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi thanh niên đều có quyền được học tập, được chăm sóc sức khỏe, được lắng nghe và được tạo cơ hội để hiện thực hóa ước mơ của mình. Khi thanh niên có niềm tin vào tương lai và được trao quyền để đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc sống, chúng ta sẽ có một thế hệ khỏe mạnh, hạnh phúc và một tương lai phát triển bền vững.

Chi cục Dân số phối hợp truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho học sinh Trường THPT Pleiku (phường Pleiku). Ảnh: N.N

▪ Thưa bà, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư cho thanh niên trên những lĩnh vực nào?

- Tỉnh xác định đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của địa phương. Trọng tâm là tạo điều kiện để thanh niên không chỉ phát triển toàn diện về thể chất mà còn được trang bị tri thức, kỹ năng và có cơ hội phát huy năng lực của mình. Tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên; mở rộng các hoạt động tư vấn thân thiện, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng và đẩy mạnh truyền thông trên môi trường số. Đồng thời, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kiến thức về dân số, giới và bình đẳng giới; dự phòng vô sinh ở vị thành niên, thanh niên; trang bị kiến thức về hôn nhân và gia đình, giúp thanh niên chuẩn bị đầy đủ trước khi kết hôn, sinh con và thực hiện tốt vai trò làm cha mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con khỏe mạnh. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời thông qua việc duy trì và mở rộng các chương trình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần tạo dựng thế hệ tương lai khỏe mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ. Cùng với đó, tỉnh sẽ tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp, phát triển nghề nghiệp, ứng dụng KHCN và chuyển đổi số; qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách của Luật Dân số năm 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ, lồng ghép công tác dân số với phát triển KT-XH, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mục tiêu là xây dựng thế hệ thanh niên Gia Lai khỏe mạnh, có tri thức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

▪ Xin cảm ơn bà!