Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày Dân số thế giới 11-7-2026 được Liên Hợp quốc lựa chọn với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”. Chủ đề này tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển bền vững.

Nhằm triển khai hiệu quả các nội dung theo đề nghị của Bộ Y tế, bảo đảm thiết thực, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm 2026 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Theo đó, tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các vấn đề dân số đang đặt ra trên địa bàn như: duy trì mức sinh hợp lý, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và thích ứng với già hóa dân số.

nhan-vien-y-te-tang-cuong-tuyen-truyen-den-cong-dong-dan-cu-ve-su-nguy-hiem-cua-benh-dai-anh-nhu-nguyen.jpg
Ngày Dân số thế giới 11-7-2026 được Liên Hợp quốc lựa chọn với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”. Ảnh: Như Nguyện

Sở Y tế thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu dân số trên địa bàn; xác định các địa bàn, nhóm đối tượng còn tồn tại, hạn chế để xây dựng giải pháp can thiệp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường truyền thông, phổ biến Luật Dân số số 113/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các giải pháp đưa chính sách dân số vào thực tiễn, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có mức sinh thấp hoặc tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao.

Ngoài ra, Sở Y tế lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới với việc triển khai các chương trình, đề án về dân số, phát triển con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và cung cấp dịch vụ dân số. Chủ động cân đối, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao; huy động các nguồn lực hợp pháp để tổ chức các hoạt động bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bánh mì Lâm Huyền: Phát hiện giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm

Bánh mì Lâm Huyền: Phát hiện giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm

Tin tức

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả điều tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh Lâm Huyền (Bánh mì Lâm Huyền) tại phường Quy Nhơn Đông. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa

Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 15-6, tin từ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai cho biết, ngày 11-6-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 7826/UBND-KTTH về chủ trương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng Gia Lai.

Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

Tin tức

(GLO)- Nếp nhăn là dấu hiệu lão hóa tự nhiên của làn da, song chế độ ăn uống khoa học có thể góp phần làm chậm quá trình này. Một số loại rau giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp bảo vệ collagen mà còn tăng độ đàn hồi, hỗ trợ duy trì làn da tươi trẻ theo thời gian.

Cục Phòng bệnh tập huấn thống kê báo cáo trên Hệ thống NIIS

Tập huấn thống kê báo cáo trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia cho 50 cán bộ y tế

Sức khỏe

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-6), tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn về thống kê báo cáo trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS) cho trên 50 cán bộ y tế tuyến tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Gia Lai tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

Gia Lai tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

Sức khỏe

(GLO)- Vụ việc hơn 100 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì vừa qua tại phường Quy Nhơn Đông tiếp tục cho thấy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh cần luôn được quan tâm, nhất là khi Gia Lai đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026.

Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

Giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

Tin tức

(GLO)- Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì ở phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vào chiều 22-5, sáng 3-6, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh bánh mì trên tuyến đường Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam).

null