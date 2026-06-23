Gia Lai triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7

(GLO)- Ngày Dân số thế giới 11-7-2026 được Liên Hợp quốc lựa chọn với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”. Chủ đề này tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển bền vững.

Nhằm triển khai hiệu quả các nội dung theo đề nghị của Bộ Y tế, bảo đảm thiết thực, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm 2026 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Theo đó, tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các vấn đề dân số đang đặt ra trên địa bàn như: duy trì mức sinh hợp lý, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và thích ứng với già hóa dân số.

Ngày Dân số thế giới 11-7-2026 được Liên Hợp quốc lựa chọn với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”. Ảnh: Như Nguyện

Sở Y tế thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu dân số trên địa bàn; xác định các địa bàn, nhóm đối tượng còn tồn tại, hạn chế để xây dựng giải pháp can thiệp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường truyền thông, phổ biến Luật Dân số số 113/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các giải pháp đưa chính sách dân số vào thực tiễn, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có mức sinh thấp hoặc tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao.

Ngoài ra, Sở Y tế lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới với việc triển khai các chương trình, đề án về dân số, phát triển con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và cung cấp dịch vụ dân số. Chủ động cân đối, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao; huy động các nguồn lực hợp pháp để tổ chức các hoạt động bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức.