Đak Đoa tập trung lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm quý II-2025

Thường trực Huyện ủy Đak Đoa chủ trì hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa khoá XVII (mở rộng). Ảnh Thanh Nhật

Hội nghị đã đánh giá: Trong quý I, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Theo đó, vụ Đông Xuân 2024-2025, toàn huyện gieo trồng được 2.506 ha, đạt 102,1% kế hoạch. Trong tổng diện tích cây công nghiệp dài ngày của huyện, nhiều loại cây trồng chủ lực hiện chiếm diện tích lớn như cà phê 28.000 ha, cao su 5.940 ha, hồ tiêu hơn 2.000ha...Công tác phòng-chống hạn hán được quan tâm chỉ đạo. Chăn nuôi phát triển ổn định.

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng-chống cháy rừng. Tích cực thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về triển khai 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia. Công tác thu hút đầu tư, thương mại-dịch vụ được chú trọng thường xuyên. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện hơn 34,3 tỷ đồng, bằng 33,3% Nghị quyết.

Địa phương đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất. Công tác phối hợp triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn được quan tâm, gắn với đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, đến nay ước khối lượng thực hiện đạt 40%...

Triển khai đồng bộ các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trong quý đã giải quyết việc làm cho 130 lao động. Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 92,6%, bằng 98,5% Nghị quyết. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm đúng mức.

Cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của huyện Đak Đoa dự hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến hết tháng 3 đã khởi công được 358/492 căn nhà (gồm 296 căn xây mới và 62 căn cải tạo sửa chữa) chiếm tỷ lệ hơn 72,7%, số nhà đã hoàn thành 64/358 căn. Đã có 4 xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu gồm Kon Gang, HNol, Hải Yang, Hneng.

Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ công tác quý II-2025, trọng tâm là: Tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết số 13-NQ/HU Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, gắn với các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã ban hành.

UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 121-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy phát triển nông nghiệp bền vững gắn với ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Đak Đoa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng-chống hạn cho vụ Đông Xuân 2024-2025. Tập trung chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2025.

Chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; nhân rộng mô hình liên kết trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản; phát triển đa dạng hoá các sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và tiến độ xây dựng nhà theo chủ trương chung của tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng trong mùa khô; chăm sóc tốt diện tích rừng trồng qua các năm, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai trồng rừng theo kế hoạch năm 2025. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát giải quyết kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho công dân

Chú trọng công tác phát triển du lịch trong năm 2025. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách để đầu tư các công trình trọng điểm cho phát triển kinh tế-xã hội. Tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm khởi công đầu tư dự án cụm công nghiệp số 2 của huyện. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, giám sát, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, bảo đảm các dự án đầu tư phải đúng theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

Tuyến Quốc lộ 19 qua khu vực trung tâm huyện Đak Đoa góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Ảnh Thanh Nhật

Quan tâm đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động được giải quyết việc làm theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng-chống cháy, nổ, phát huy vai trò, trách nhiệm Công an cấp xã và các tổ an ninh, trật tự, tổ tự quản tại các thôn, làng. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tái phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.