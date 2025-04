Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.H

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ UBND tỉnh có 44 tổ chức cơ sở Đảng (28 đảng bộ, 16 chi bộ) với 3.381 đảng viên. Trong quý I-2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đề ra, nhờ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,74% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 16.117,8 tỷ đồng (đạt 24,24% kế hoạch và tăng 10,64% so với cùng kỳ)…

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng có bước tiến rõ rệt, đặc biệt là 100% thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các mục tiêu an sinh xã hội được duy trì thực hiện, đời sống nhân dân được các cấp lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; chủ động nghiên cứu, mạnh dạn tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thu hút các nhà đầu tư chiến lược…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2025; kịp thời tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.H

Hội nghị cũng thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thống nhất bổ sung 8 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh để kiện toàn các chức danh còn thiếu. Trong đó, đồng chí Phạm Minh Trung-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời thông qua tờ trình phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 2 cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2020-2025). Ảnh: A.H

Dịp này, 3 cá nhân ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2020-2024) vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: đồng chí Trần Hữu Đức-Chi bộ Thanh tra tỉnh; đồng chí Nguyễn Quí Thọ-Chi bộ Thanh tra tỉnh; đồng chí Trần Kim Hùng-Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang (Đảng bộ Cục Thuế tỉnh).