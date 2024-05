Cựu chiến binh xã Ia Kdăm “gom nắng” thắp sáng đường quê

Ia Kdăm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ia Pa. Dọc tuyến đường chính của xã đã có hệ thống đèn chiếu sáng do Nhà nước lắp đặt nhưng trong các tuyến đường nội thôn, buôn không có đèn chiếu sáng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt ở các ngã 3, ngã tư bị che khuất tầm nhìn. Tình hình an ninh trật tự cũng khó được kiểm soát do nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối trộm cắp vặt; tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, hội, đoàn thể, họp thôn vào buổi tối thường không đầy đủ.

Trước tình hình đó, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã đã triển khai công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê” tại thôn Plơi Toan. Mô hình được triển khai theo hình thức xã hội hóa. Ngoài việc kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Ban Chấp hành Hội CCB xã phối hợp với hệ thống chính trị thôn tuyên truyền, huy động sự chung tay đóng góp của người dân. Sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con nhân dân, sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, Hội CCB huyện, lãnh đạo xã cùng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức trong xã.

Ông Kpă Hoang-Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê” là công trình thứ 2 Hội CCB xã triển khai theo hình thức xã hội hóa. Trước đó, công trình “Đường cờ Tổ quốc” đã trở thành mô hình điểm được nhiều đơn vị trong huyện học tập, triển khai. Khi xây dựng kế hoạch, Hội quyết định lựa chọn lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Tuy kinh phí ban đầu lớn nhưng loại đèn này có nhiều ưu điểm so với đèn điện và rất thân thiện với môi trường. Ban ngày bóng đèn tự nạp năng lượng tích điện, khi trời tối sẽ tự động bật sáng nên thuận tiện trong vận hành, bà con không cần đóng góp tiền điện để duy trì, cũng không lo tình trạng bị cắt điện.

Ngày 17-5 vừa qua, Hội CCB xã tổ chức lễ ra mắt công trình trong niềm phấn khởi của đông đảo bà con dân làng. 27 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường thôn Plơi Toan với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng; trong đó người dân đóng góp hơn 50%. Tổ quản lý công trình được thành lập gồm 7 thành viên do anh Kpă Hoang làm tổ trưởng. 4 cá nhân được khen thưởng trong quá trình triển khai công trình.

Già làng Kpă Hem phấn khởi nói: “Trước đây, đường xá tối om, việc đi lại vào ban đêm của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông. Giờ không chỉ trong nhà sáng điện mà ngoài đường cũng sáng ánh đèn. Bà con ai cũng mừng vì mình đã góp chút công sức hoàn thành công trình”.

Ông Siu Kiên-Bí thư Chi bộ thôn Plơi Toan cho hay: Toàn thôn có 275 hộ nhưng còn 36 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Để bà con đồng thuận, tự nguyện đóng góp kinh phí, hệ thống chính trị thôn phối hợp với Hội CCB tổ chức họp dân, phân tích để bà con hiểu được ý nghĩa, mục đích của công trình. Trong quá trình triển khai, cán bộ, đảng viên tiên phong đóng góp trước để làm gương. Kinh phí đóng góp được đến đâu triển khai thi công đến đó để bà con thấy được hiệu quả công trình mang lại. Nhờ vậy, 100% người dân trong thôn đóng góp với mức 50.000 đồng/hộ, riêng cán bộ, đảng viên đóp góp 150.000 đồng/hộ góp phần giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Dự lễ ra mắt công trình, bà Rmah H’Ploanh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Kdăm đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Hội CCB xã và hệ thống chính trị thôn trong triển khai công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê”. Theo bà H’Ploanh, đây là mô hình hay, có nhiều sáng tạo khi đã huy động được nguồn lực xã hội hóa trong Nhân dân, cán bộ, công chức và các nhà hảo tâm. Thông qua mô hình đã giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động góp công, góp sức thực hiện. Mô hình không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự địa phương mà còn giúp xây dựng cảnh quan thôn làng sáng-xanh-sạch-đẹp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới theo kế hoạch.

Trao đổi với P.V, ông Nông Văn Tiến-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Pa đánh giá: Công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê” do Hội CCB xã Ia Kdăm thực hiện là công trình đầu tiên do Hội CCB cơ sở triển khai trên địa bàn huyện. Đây là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu khi đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Công trình khánh thành không chỉ tạo mĩ quan cho khu dân cư mà còn góp phần giảm tai nạn giao thông cũng như tình trạng trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra trong các thôn, làng. Hội CCB huyện đã chỉ đạo Hội CCB các xã trong huyện học tập, nhân rộng mô hình, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.