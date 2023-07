Thanh niên Chư Prông “thắp sáng đường quê”

(GLO)- Mặt trời khuất sau rặng núi, những con đường làng ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) lại lấp lánh ánh điện từ công trình “Thắp sáng đường quê” do lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện. Những công trình này vừa giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Hơn 1 năm nay, cứ khoảng 18 giờ mỗi ngày, trên 1 km tuyến đường chính của làng Nẻh Xo (xã Ia Tôr) lại được thắp sáng bởi những bóng đèn tiết kiệm điện. Trưởng thôn Kpuih Lin phấn khởi chia sẻ: “Công trình “Thắp sáng đường quê” là ý tưởng của ĐVTN trong xã. Từ khi có điện chiếu sáng, người dân yên tâm lưu thông trên đường vào buổi tối; cũng không còn cảnh va chạm giữa các loại phương tiện nữa”. “Tuyến đường thanh niên” ở làng Nẻh Xo dài hơn 1 km với 20 bóng đèn sử dụng bằng năng lượng mặt trời được lắp trên các cột điện. Tổng kinh phí lắp đặt là 40 triệu đồng, trong đó, Tỉnh Đoàn cụm Tây Nguyên hỗ trợ 25 triệu đồng, còn lại do ĐVTN trong huyện đóng góp. Sau khi công trình bàn giao cho làng, Đoàn xã Ia Tôr đã thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tại xã biên giới Ia Mơr, từ khi đưa vào sử dụng 2 công trình “Thắp sáng đường quê” do Đoàn xã thực hiện đã góp phần xóa tan bóng tối trên những cung đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Ksor Thưng-Trưởng thôn Krông-hào hứng cho biết: “Công trình chiếu sáng công cộng đã giúp bà con đi lại an toàn. Trước đây, đoạn đường này thường xảy ra tai nạn do có nhiều khúc cua và không được chiếu sáng. Có ánh điện về, người dân thêm yên tâm khi di chuyển trên tuyến đường vào ban đêm, tình hình an ninh trật tự trong thôn cũng được bảo đảm”. Theo Bí thư Đoàn xã R'Ô H'Neo, trong tháng 6 và tháng 7-2023, Đoàn xã đã triển khai 2 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 2 km gồm 40 cột đèn điện; tổng kinh phí thực hiện là 80 triệu đồng. “Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với dân làng và lực lượng ĐVTN. Đồng thời, là cơ hội để mỗi ĐVTN thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, chung sức, chung lòng cùng chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành nếp sống văn minh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”-Bí thư Đoàn xã Ia Mơr chia sẻ.

Trong khi đó, công trình “Thắp sáng đường quê” của tuổi trẻ xã Ia Púch được đặt tại làng Chư Kó, gồm 15 bóng đèn đã giúp người dân trong làng đi lại thuận tiện. “Trong quá trình thực hiện công trình, chúng tôi được người dân đồng tình, ủng hộ. Đây là công trình thanh niên thiết thực góp phần mang lại diện mạo, sức sống mới cho những ngôi làng vùng biên. Hiện chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, ĐVTN chung tay quản lý, duy tu, bảo vệ công trình chiếu sáng nông thôn, củng cố tiêu chí xây dựng nông thôn mới”-chị Siu Thảo-Bí thư Đoàn xã Ia Púch-cho hay.

Trao đổi với P.V, anh Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-cho biết: Hiện nay, ĐVTN trong huyện đã triển khai được 4 công trình “Thắp sáng đường quê” có chiều dài gần 4 km với tổng kinh phí là 150 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa, nguồn đóng góp của ĐVTN và ngày công của tuổi trẻ địa phương. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” ở xã Ia Vê với kinh phí 30 triệu đồng.

“Thắp sáng đường quê” là một trong những công trình, phần việc tuổi trẻ Chư Prông lựa chọn, triển khai thực hiện hiệu quả nhằm chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, người dân xây dựng nông thôn mới. Các công trình đã mang lại ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân. Quá trình triển khai, chúng tôi nhận được sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng của ĐVTN và người dân. Qua đó, phát huy mạnh mẽ sức trẻ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ huyện nhà”-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông thông tin thêm.