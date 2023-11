(GLO)- Sáng 9-11, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Wâu, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Chư Á tổ chức khai giảng lớp dạy nghề trồng rau an toàn cho người dân.

(GLO)-Ngày 8-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp UBND xã Đak Djrăng tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Am là hộ nghèo ở làng Đê Rơn.

(GLO)- Tối 7-11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Cư An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ vận động toàn dân an toàn về phòng cháy chữa cháy”. Đây là mô hình đầu tiên về phòng cháy, chữa cháy do Hội LHPN thành lập trên địa bàn huyện Đak Pơ.