Công ty Điện lực Gia Lai đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, Công ty Điện lực Gia Lai đã từng bước nâng cao năng lực cung cấp điện, chất lượng điện năng được đảm bảo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cấp trên giao, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện. Điện thương phẩm ước thực hiện gần 1.403 triệu kWh, tăng 1,26% so với kế hoạch năm được giao, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó, nội địa tăng trưởng 9,56%, xuất khẩu sang Campuchia tăng 17,48%).

Chỉ tiêu tổn thất điện năng thực hiện 3,76 %, giảm 0,23 % so với kế hoạch giao (3,99%). Giá bán điện bình quân ước đạt 1964,29 đồng/kWh, tăng 54,2 đồng/kWh so với năm 2022, tăng 14,29 đồng/kWh so với kế hoạch được giao. Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 2,26 ngày (rút ngắn 2,74 ngày so với kế hoạch được giao).

Công tác đầu tư sửa chữa, cải tạo, mở rộng lưới điện, giúp nâng cao chất lượng điện áp cung cấp cho khách hàng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và tin cậy được chú trọng. Trong năm 2023, Công ty được Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao quản lý đầu tư xây dựng 78 công trình với tổng kế hoạch vốn là 246,018 tỷ đồng. Đơn vị đã quyết hoàn thành 35 công trình, đang quyết toán 31 công trình, 12 công trình tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

Đối với công tác kiểm tra sử dụng điện, trong năm 2023, Công ty điện lực Gia Lai đã thực hiện 81.274 lượt kiểm tra, qua đó đã phát hiện 1.644 vụ vi phạm; tổng số tiền truy thu là 1,344 tỷ đồng.

Năm 2024, để đạt được những mục tiêu đề ra, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải tiến kỹ thuật để hợp lý hóa sản xuất, triển khai các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện…

Ghi nhận những nỗ lực trong hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty Điện lực Gia Lai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng giấy khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 25 cá nhân và tập thể lao động xuất sắc cho 9 tập thể thuộc Công ty.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh-thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Công ty Điện lực Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.