Hơn 157 tỷ đồng đầu tư 7 công trình lưới điện 110 kV trong năm 2024

(GLO)- Ông Trần Xuân Kiếm-Chủ tịch UBND phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xác nhận, đêm ngày 9-1 trên địa bàn xảy ra vụ cháy ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân (thị xã An Khê) làm 3 người tử vong.