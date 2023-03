(GLO)- Chiều 9-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948-11/3/2023) và giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

(GLO)- Thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), những năm qua, Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng học tập và làm theo lời Bác gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.