Công an tỉnh Gia Lai. ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sĩ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã giảm 17 đầu mối Công an cấp huyện và 126 đầu mối cấp đội.

Để đạt được kết quả này, Công an tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) yên tâm, tạo đồng thuận, thống nhất rất cao trong quá trình sắp xếp nhân sự, nhanh chóng ổn định tổ chức, giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Chủ trương này đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và bước đầu mang lại hiệu quả. Nhằm tạo đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương này, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt coi trọng, làm tốt khâu sắp xếp nhân sự và tiến hành khẩn trương nhưng thận trọng, khoa học và bài bản.

Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn bạc, thảo luận dân chủ, khách quan, đi đến thống nhất, tranh thủ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCS để tạo sự đồng thuận cao. Đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh thì tăng cường quân số, bố trí cán bộ được đào tạo nghiệp vụ an ninh, có kinh nghiệm, thông thạo địa bàn.

Tương tự, địa bàn phức tạp về trật tự xã hội thì lựa chọn, bố trí cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát đảm trách. Các chuyên ngành thuộc khối xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, tham mưu, tổng hợp phong trào... cũng được bố trí hợp lý, đảm bảo có sự kế thừa, chuyển tiếp vững vàng, hạn chế tối đa sự xáo trộn không cần thiết, tạo mọi điều kiện để CBCS bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng ổn định tổ chức.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh (bìa trái) kiểm tra thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: NÔNG HÒA

Sau sáp nhập, kiện toàn, đến nay, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh đã giảm 17 đầu mối Công an cấp huyện và 126 đầu mối cấp đội. Tăng cường, bổ sung hơn 700 CBCS về công tác tại Công an cấp xã. Hiện nay, Công an cấp xã được tăng thêm ít nhất 4 đồng chí.

Cùng với điều động, bố trí cán bộ về các đơn vị, địa phương thì việc tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành, chuyển giao về Công an tỉnh cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quyết liệt chỉ đạo, tích cực tham mưu, đôn đốc, phối hợp triển khai; tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị để quán triệt, thống nhất trong nhận thức cho CBCS, trước hết là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy theo nguyên tắc “người đi theo việc”, với tinh thần hết sức khẩn trương “vừa chạy, vừa xếp hàng”, không chần chừ, không do dự, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra CBCS chấp hành quy trình, chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc, điều lệnh Công an nhân dân.

Trong quý I-2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Tội phạm hình sự kéo giảm 27%; tai nạn giao thông giảm 5,71% số vụ so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Hoàng Văn Hải (phường Ia Kring, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi sinh sống và gắn bó với TP. Pleiku hàng chục năm nay. Tôi thường xuyên quan tâm, theo dõi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương.

Mặc dù đã giải thể Công an TP. Pleiku nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn luôn được đảm bảo. Hàng đêm, lực lượng Công an tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn vừa trấn áp các loại tội phạm, vừa tạo sự yên tâm cho mọi người dân. Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện thông suốt. Bản thân tôi cũng như mọi người dân rất yên tâm và tin tưởng vào lực lượng Công an tỉnh”.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ban đầu khi không còn Công an cấp huyện, cùng với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh có nhiều chủ trương, quyết sách linh hoạt và phù hợp.

Điển hình như: thành lập các tổ điều tra hình sự theo khu vực và các tổ công tác địa bàn trực thuộc các phòng nghiệp vụ an ninh, cảnh sát đưa xuống cơ sở tiếp quản trụ sở làm việc của Công an cấp huyện trước đây để tập trung nhân lực, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, ngay từ đầu các vụ án, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra.

Cũng theo Thiếu tướng Rah Lan Lâm, dù không còn Công an cấp huyện nhưng tuyến xã vẫn vững vàng, không đơn độc. Công việc vẫn diễn ra bình thường, suôn sẻ, thông suốt, không bị gián đoạn, ngắt quãng, chậm tiến độ.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống lịch sử, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả, Công an tỉnh đã được lãnh đạo Bộ Công an nhiều lần biểu dương.