Chuyến thăm của Tổng thống Mông Cổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 26-10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai do Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Chư Păh.