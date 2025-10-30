Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hiệp hội sắn Việt Nam

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 30-10, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn có buổi làm việc với đoàn công tác do ông Nghiêm Minh Tiến-Chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam làm trưởng đoàn.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-pham-anh-tuan-tiep-va-lam-viec-voi-hiep-hoi-san-viet-nam.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam Nghiêm Minh Tiến đã thông tin về những thành tựu của ngành sắn trong thời gian qua. Với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đạt hơn 1 tỷ USD, ngành sắn luôn nằm trong danh sách 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Theo ông Tiến, những năm qua, người trồng sắn và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sắn của tỉnh Gia Lai đã có đóng góp tích cực, hiệu quả cho kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sắn cả nước, với kim ngạch ước đạt 150 triệu USD/năm.

dsc02453.jpg
Ông Nghiêm Minh Tiến-Chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Các doanh nghiệp ngành sắn cũng đã đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh; đồng thời tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành sắn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi có giải pháp đồng bộ để đảm bảo diện tích vùng nguyên liệu và phát triển cây sắn bền vững.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam đề xuất, kiến nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu; có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân về các giống sắn mới năng suất cao; tổ chức kết nối giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hỗ trợ các nhà máy chế biến tinh bột sắn đầu tư chiều sâu, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; có cơ chế, chính sách để các nhà máy chế biến đầu tư xây dựng cánh đồng sắn lớn, tạo điều kiện phát triển cây sắn, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

tang-qua-luu-niem-chu-tich-pham-anh-tuan.jpg
Chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam Nghiêm Minh Tiến (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: N.H

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội sắn Việt Nam; đồng thời cho rằng, ngành sắn muốn phát triển bền vững phải sản xuất theo mô hình tuần hoàn, có chính sách liên kết đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến sâu, tiêu thụ theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tập trung đổi mới công nghệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm sau tinh bột, tận dụng phụ phẩm sau chế biến, nâng cao giá trị cho chuỗi sản xuất sắn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt các thỏa thuận, ký kết xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu sắn ổn định và bền vững; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm sắn; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, xúc tiến thương mại; đồng thời giải quyết triệt để vấn đề chất thải trong chế biến sắn, đảm bảo an toàn môi trường.

null