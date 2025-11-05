Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn: Kích hoạt kịch bản bão ở cấp cao nhất

(GLO)- Tại cuộc họp với Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13 vào tối 5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu kích hoạt kịch bản bão ở cấp cao nhất.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu phường Quy Nhơn có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; dự họp ở các điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Q.T

Tiếp tục sơ tán dân khỏi vùng trọng yếu

Theo báo cáo tại cuộc họp, bão số 13 đã đi vào biển Đông vào hồi 16 giờ ngày 5-11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Để ứng phó với bão số 13, theo kế hoạch, tổng sơ tán dân toàn tỉnh là 93.426 hộ với 339.737 nhân khẩu. Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 5-11, toàn tỉnh đã thực hiện sơ tán 2.337 hộ với 7.097 nhân khẩu. Đối với số hộ còn lại, các địa phương phải hoàn thành sơ tán trước 12 giờ ngày 6-11.

Ngoài ra, kế hoạch sơ tán dân ứng phó với mực nước lũ từ báo động 3 đến dưới báo động 3+1 m là 1.050 hộ với 3.455 nhân khẩu.

Tại địa bàn phía Đông tỉnh, có 15 khu vực có nguy cơ sạt lở cao, 16 khu vực có nguy cơ sạt lở thấp và 7 khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi sạt lở. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán xong 15 hộ/52 nhân khẩu tại Núi Gành (xã Đề Gi) và 6 hộ/25 nhân khẩu tại tuyến đường vận hành trạm 500kV (xã Ia Ly).

Đến 15 giờ ngày 5-11 có 286 tàu với 1.602 người đang hoạt động trên biển. Hiện toàn bộ tàu cá của tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.

Quang cảnh cuộc họp tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông. Ảnh: Q.T

Tại Sở Chỉ huy tiền phương khu vực An Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin: “Qua rà soát, trên khu vực có 30 xã, phường có nguy cơ ảnh hưởng do bão, lũ lụt, sạt lở. Chúng tôi đang tập trung tối đa cho công tác di dời người dân tại những vùng trọng yếu, dự kiến sẽ hoàn thành trong sáng 6-11.

Chúng tôi cũng có kế hoạch ứng phó với nguy cơ sạt lở, gây chia cắt tại 2 tuyến giao thông huyết mạch là đèo An Khê (quốc lộ 19) và đèo Tô Na (quốc lộ 25). Ngoài ra, chúng tôi cũng đi kiểm tra và làm việc trực tiếp với các đơn vị thủy điện trên địa bàn để xả lũ phù hợp, tránh gây thiệt hại về người và tài sản, hoa màu của người dân”.

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-cho biết, tất cả lực lượng của đơn vị đã xuống cơ sở và đóng quân 100% để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương, kiên quyết di dời toàn bộ người dân trong vùng xung yếu đến nơi an toàn. Đối với một số trường hợp người dân chưa đồng thuận hợp tác di dời, các tổ công tác cũng như các địa phương cần có biện pháp tuyên truyền, vận động, thậm chí cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Còn ông Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho hay: Các địa phương ở khu vực An Nhơn đã triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão số 13. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời; đa số người dân trong khu vực xung yếu đều đồng thuận di dời đến nơi an toàn. Các địa phương cũng đã thành lập các tổ ứng phó bão, hỗ trợ người dân chằng chéo nhà cửa, di dời tài sản…

Kích hoạt kịch bản bão ở cấp cao nhất

Phát biểu tại điểm cầu Quy Nhơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác triển khai ứng phó với bão số 13 của tỉnh Gia Lai, nhất là sự quyết liệt di dân ra khỏi các vùng trọng yếu.

Bão số 13 có ảnh hưởng rất rộng, khi đổ bộ vào đất liền dự báo hướng vào khu vực Quy Nhơn. Từ trưa 6-11, trên địa bàn sẽ bắt đầu mưa to, khoảng 20-21 giờ bão sẽ đổ bộ vào Quy Nhơn. Với đặc điểm địa hình của Quy Nhơn, sức gió sẽ rất mạnh, sóng biển rất cao, cộng với đỉnh triều cường thì phạm vi ảnh hưởng rất lớn.

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh cần tính toán thêm việc di dân cũng như tài sản khu vực bờ biển Quy Nhơn. Trong đó, công tác di dân kết thúc chậm nhất vào 12 giờ và các hoạt động khác phải chấm dứt từ 15 giờ ngày 6-11. Ngoài ra, các doanh nghiệp điện gió, điện mặt trời trên địa bàn cần tính toán bảo vệ tài sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Thủy điện An Khê-Ka Nak nhanh chóng triển khai xả lũ ngay trong đêm, tránh khi bão vào gây mưa lớn sẽ rất nguy hiểm.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Sở Chỉ huy tiền phương khu vực Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Dũng

Để ứng phó với bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương không được để dân ở trên thuyền; sắp xếp tàu, thuyền tại nơi neo đậu an toàn, tránh để xảy ra tình trạng cháy nổ, hư hỏng.

Cùng với đó, kích hoạt kịch bản bão cấp 5 (cấp cao nhất); tập trung di dời người dân ở khu vực ven biển, có nguy cơ lũ lụt, sạt lở, các khu vực lồng bè nuôi thủy hải sản.

Đặc biệt, các địa phương lưu ý tính toán trường hợp bão vào kết hợp triều cường cao ở Quy Nhơn, kiên quyết di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm. 5 giờ sáng 6-11, tất cả lực lượng phải tập trung di dời dân đến nơi an toàn và hoàn thành trước 10 giờ. Điểm tập trung tránh trú cần chọn các vị trí an toàn, đảm bảo lương thực, thực phẩm như lương khô, bánh mì, sữa... cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các dự án, công trình trên địa bàn ngừng thi công, bố trí máy móc tại các điểm sạt lở để ứng phó bão. Đề nghị Thủy điện An Khê-Ka Nak ngay lập tức xả lũ, tránh khi bão vào gây nguy hiểm hồ đập. Các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công nhân, người lao động nghỉ làm từ ngày mai để ứng phó với bão số 13 vì cơn bão dự báo rất mạnh, rất nguy hiểm.

Các lực lượng vũ trang sau khi giúp sơ tán dân, chằng chéo nhà cửa, kê tài sản thì triển khai lực lượng xuống đóng trại tại các điểm xung yếu để kịp thời hỗ trợ cho dân; kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản khi đã huy động tối đa lực lượng, nguồn lực để ứng phó. Đồng thời, trang bị đầy đủ máy móc, phương tiện cứu hộ, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”…