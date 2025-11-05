Ngành Y tế Gia Lai chủ động ứng phó với cơn bão số 13

(GLO)- Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão Kalmaegi gây ra, ngày 3-11, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3839/SYT-NVY về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13.

Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực thường trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 tại đơn vị, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế, đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, điều trị để sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do bão Kalmaegi gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa, lũ; phát huy phương châm bốn tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão, mưa, lũ gây ra; triển khai các phương án bảo vệ cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như thuốc, vật tư, trang-thiết bị y tế.

Các đơn vị kiện toàn các đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết và tổ chức thường trực cấp cứu ứng phó thiên tai, mưa bão, lũ lụt khi có yêu cầu của cấp trên. Đồng thời các đơn vị lập danh sách các đội cấp cứu cơ động thường trực tại đơn vị, để thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo sơ tán, di dời trang-thiết bị tại các cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để nhanh chóng cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống, nhằm đảm bảo điều kiện cho các cơ sở y tế hoạt động, tuyệt đối không để người bệnh, nhân viên y tế bị nguy hiểm đến tính mạng do thiên tai, mưa bão, lũ lụt gây ra trên địa bàn.

Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với đó, các Trung tâm Y tế tổ chức rà soát cơ số thuốc, hóa chất, trang-thiết bị phòng, chống bão lụt, phòng, chống dịch; đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất xử lý nước, xử lý môi trường cho các Trạm y tế; chỉ đạo cung ứng viên khử khuẩn nước cho người dân vùng có nguy cơ ngập lụt để xử lý nước sinh hoạt trong thời gian ngập lụt, triển khai công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đề phòng dịch bệnh có thể phát sinh trong, sau mưa bão, lũ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó về y tế và phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trước, trong và sau bão Kalmaegi. Duy trì thường trực các đội cơ động phòng, chống dịch bệnh để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi có đề xuất hoặc điều động của Sở Y tế.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, máy phun để xử lý môi trường ở nơi xảy ra mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch xuất hiện sau thiên tai theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xử lý xác súc vật chết theo đúng quy định.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong và sau thiên tai trước, trong và sau mưa bão, lũ lụt gây ra, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, ăn chín, uống chín; triển khai các biện pháp xử lý nguồn thực phẩm bị ô nhiễm, nhằm giảm thiểu các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.