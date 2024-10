(GLO)- Sáng 4-10, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Chư Prông) phối hợp Công an thị trấn Chư Prông tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại Cửa hàng Điện máy Xanh (thị trấn Chư Prông).

(GLO)- Sáng 3-10, tại Trạm biến áp 500kV Pleiku, Truyền tải điện Gia Lai phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh tổ chức diễn tập phòng-chống khủng bố.

(GLO)- Ngày 28-9, Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho 83 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt và đang được đề nghị đặc xá năm 2024.

(GLO)- Sau 6 năm đi vào hoạt động, mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về an ninh trật tự” do Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) xây dựng đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.