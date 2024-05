Chư Păh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5

(GLO)- Sáng 11-5, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, UBND thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.