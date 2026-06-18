(GLO)- Chiều 18-6, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện kỳ điều chỉnh giá xăng dầu thứ 3 kể từ khi xăng E10 chính thức được phân phối trên thị trường.

Tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng so với kỳ điều hành trước, xuống còn 20.750 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 cũng giảm 1.210 đồng, còn 20.120 đồng/lít.

Chiều 18-6, giá xăng E10 RON 95-III giảm còn 20.750 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Các mặt hàng dầu tiếp tục giảm giá. Trong đó, dầu diesel giảm 2.340 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.920 đồng/kg so với 7 ngày trước.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập trở lại Quỹ bình ổn xăng dầu với mức 200 đồng mỗi lít xăng sinh học, 800 đồng mỗi lít dầu diesel và 650 đồng mỗi lít dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1-6, hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chuyển sang bán xăng E10. Tính đến ngày 15-6, lượng tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 đạt 520 triệu lít, trong đó xăng E10 chiếm khoảng 485 triệu lít, tương đương hơn 93%.

Các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy cho biết hầu hết các dòng xe tại Việt Nam tương thích với xăng E10, ngoại trừ một số ít phương tiện quá cũ. Đến nay, cơ quan quản lý và các thương nhân đầu mối chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh chính thức nào liên quan đến chất lượng xăng E5 và E10.