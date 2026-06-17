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Gia Lai phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển đô thị thông minh

Gia Lai phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển đô thị thông minh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển đô thị thông minh; Đảng bộ phường Pleiku dự kiến còn 17 chi bộ khu dân cư; Hầu hết các dòng xe xăng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10; Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển đô thị thông minh

+ Đảng bộ phường Pleiku dự kiến còn 17 chi bộ khu dân cư sau sắp xếp

+ Hầu hết các dòng xe xăng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đập dâng Cây Dừa

+ Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa

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