(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển đô thị thông minh; Đảng bộ phường Pleiku dự kiến còn 17 chi bộ khu dân cư; Hầu hết các dòng xe xăng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10; Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa