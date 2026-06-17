Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển đô thị thông minh
+ Đảng bộ phường Pleiku dự kiến còn 17 chi bộ khu dân cư sau sắp xếp
+ Hầu hết các dòng xe xăng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10.
+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đập dâng Cây Dừa
+ Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa
Nhịp sống hôm nay: Xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026
Sắc màu Việt: Ia Tul tổ chức hành trình chinh phục đỉnh Chư Mố vào ngày 27-6
Sống khỏe: Uống gì để hỗ trợ sản sinh collagen và duy trì làn da tươi trẻ?
Thời tiết hôm nay: Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt