Biểu tình phản đối thỏa thuận khai thác khoáng sản Mỹ- Ukraine

Khai thác khoáng sản ở vùng Donetsk. Ảnh: Getty Images

Hôm 26/2, người dân ở Kiev và một số nhà hoạt động đã tổ chức biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Đám đông phản đối và kêu gọi tạm dừng ký kết thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản ở Ukraine, UNIAN (kênh truyền hình ở Ukraine) đưa tin.

“Cuộc biểu tình phản đối thỏa thuận bất công về khai thác khoáng sản ở Ukraine đang diễn ra ngay trước Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Đám đông biểu tình yêu cầu hoãn ký kết thỏa thuận cho đến khi xung đột chấm dứt và Mỹ cung cấp các bảo đảm an ninh cụ thể”, UNIAN đưa tin.

Theo UNIAN, một số người biểu tình ở Kiev cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “không đáng tin cậy” và “ông ấy từng bỏ rơi Ukraine ít nhất 3 lần”.

Cảnh sát đang làm nhiệm vụ kiểm soát gần Đại sứ quán Mỹ.

Trước đó, hôm 25/2, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev đã đạt thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ sau nhiều ngày đàm phán.

Cùng ngày, ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tới Nhà Trắng vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận khoáng sản.

Theo ông Trump, thỏa thuận này trao cho Ukraine “thiết bị quân sự” và “quyền được chiến đấu”. Về cơ bản, Mỹ sẽ “không cung cấp viện trợ quân sự mới” cho Ukraine. Tuy nhiên, nước này vẫn sẽ nhận được vũ khí “cho đến khi chúng ta đạt được một thỏa thuận với Nga”.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, về cơ bản, Mỹ ủng hộ nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được an ninh, nhưng Washington sẽ hỗ trợ Kiev ra sao là điều còn đang chờ thảo luận.

Thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ nếu được ký sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng thỏa thuận khoáng sản sẽ đảm bảo sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, ông đã từ chối bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận, một phần vì thiếu các bảo đảm an ninh cụ thể. Theo các nhà quan sát, bằng cách đồng ý hỗ trợ một “Ukraine tự do, có chủ quyền và an toàn”, Mỹ thực chất đang đưa ra một sự thỏa hiệp, nhưng không cam kết bảo vệ Ukraine một cách trực tiếp.