Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phát huy truyền thống cách mạng xây dựng làng Sơ Lam giàu đẹp

Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Chi bộ làng Sơ Lam có 22 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên xin miễn sinh hoạt Đảng (1 đảng viên xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời). Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe Bí thư Chi bộ Đinh Nân thông tin, quán triệt một số văn bản của cấp trên, Chi bộ đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 2. Theo đó, trong tháng 1, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã giao trách nhiệm cho các đảng viên phụ trách các cánh đồng trên địa bàn tổ chức họp làng, đôn đốc người dân chuẩn bị đất, tranh thủ thời tiết thuận lợi và nguồn nước, đồng loạt xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2022-2023. Đồng thời, hướng dẫn người dân quy trình kỹ thuật canh tác, phòng-chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi.

“Chi bộ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như làm tốt công tác phòng-chống cháy rừng. Trong dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng. Sau Tết, Chi bộ đã phối hợp với các đơn vị trường học vận động học sinh trở lại học đúng quy định và duy trì tốt sĩ số lớp học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và phòng-chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Quý Mão 2023 được giữ vững. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người dân được quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác phát triển đảng viên được chú trọng”-Bí thư Chi bộ làng Sơ Lam thông tin.

Trong tháng 2, Chi bộ tiếp tục vận động người dân thi đua lao động, sản xuất; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng làng nông thôn mới, quản lý, bảo vệ rừng... Bên cạnh đó, các đảng viên cũng đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa; đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất lúa nước; hỗ trợ người dân giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên biểu dương và đánh giá cao việc Chi bộ làng Sơ Lam đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ đúng quy định. Đồng thời, bày tỏ vui mừng về việc Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau, chung sức xây dựng làng ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các phong trào thi đua, các đảng viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian tới, Chi bộ cần phát huy truyền thống cách mạng để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, làng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đảng viên; duy trì sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên phải tích cực tham gia phát biểu, có nhiều đóng góp để xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh. Phân công đảng viên phụ trách, hỗ trợ người dân trong làng phát triển kinh tế cũng như mỗi đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế. Trong đó, xã Krong và Chi bộ làng Sơ Lam cần xác định rõ các loại cây trồng chủ lực để vận động người dân chuyển đổi phù hợp. Đồng thời, chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tham gia tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, cùng nhau giữ màu xanh của rừng. Cùng với đó, tập trung xây dựng làng nông thôn mới, ngăn chặn tình trạng tảo hôn; sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội; duy trì sĩ số học sinh, tuyên truyền vận động con em đi học để nâng cao trình độ dân trí.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà cho hệ thống chính trị làng Sơ Lam, 2 gia đình chính sách, 8 hộ nghèo trong làng. Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng quà cho xã Krong và gửi tặng 1 phần quà cho giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Krong.

Bên cạnh tặng 1 phần quà cho hệ thống chính trị làng Sơ Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đã đến thăm và tặng 2 tạ gạo, 100 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong).

Cũng trong sáng 2-2, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và người dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để đất nước nói chung, Gia Lai nói riêng hòa bình, thống nhất.