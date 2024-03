Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dự sinh hoạt chi bộ tại làng Đê Kôn

Cùng dự có các đồng chí: Rơ Châm La Ni-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Đình Hiệp-Bí thư Huyện ủy Mang Yang; Lê Trọng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, các ngành, đoàn thể của xã.

Buổi sinh hoạt diễn ra với các nội dung: thông báo bản tin nội bộ tháng 3 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kết luận của Đảng ủy xã tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã tháng 2-2024; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3-2024.

Làng Đê Kôn là làng đặc biệt khó khăn của xã Hà Ra. Làng cách trung tâm xã 7 km về phía Nam. Làng Đê Kôn hiện có 100% dân số là người dân tộc Bahnah. Năm 2023, làng có 13/60 hộ nghèo, chiếm 21,66%. Những năm qua, được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ làng đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể trong làng tập trung vận động Nhân dân phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng, đoàn kết phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đạt được những kết quả tích cực. Trục đường xã đến làng hiện đã được bê tông; nhà sinh hoạt cộng đồng, phân hiệu trường học (tiểu học, mầm non) được kiên cố hóa; nước sinh hoạt đảm bảo cho người dân sử dụng. Làng có 2 cấp học gồm mẫu giáo và tiểu học với 55 học sinh.

Theo đánh giá của Chi bộ làng Đê Kôn, đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Ban Nhân dân thôn được kiện toàn đầy đủ. Cán bộ và Nhân dân trong làng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tập trung lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Trong tháng 2-2024, tình hình nước tưới đảm bảo cho các loại cây trồng của làng. Có 10 hộ nghèo được hỗ trợ bò sinh sản; 5 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ heo lai trắng để chăn nuôi. Không có tình trạng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Làng đang triển khai dự án hỗ trợ giống lúa HT1 từ nguồn vốn giảm nghèo cho các hộ với diện tích 5,3 ha; thực hiện dự án bố trí ổn định cho 33 hộ dân ra khu định canh, định cư mới tại làng Đê Kôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn trước, trong và sau Tết ổn định. Chi bộ đã phân công từng đảng viên phụ trách hộ nghèo, phụ trách cụ thể từng chi hội, đoàn thể và chịu trách nhiệm công việc trước chi bộ, làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Tháng 3-2024, Chi bộ làng Đê Kôn tiếp tục hướng dẫn Nhân dân chăm sóc lúa vụ Đông-Xuân và các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo phục vụ nước tưới cho người dân, kịp thời khắc phục những hư hỏng nhỏ. Công an viên thường xuyên theo dõi, nắm tình hình an ninh nông thôn, kịp thời báo cáo lên cấp trên khi có vấn đề xảy ra; phối hợp với công an xã khi xử lý vi phạm. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã đề nghị Chi bộ chỉ đạo theo dõi, giúp đỡ những hộ được hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo bền vững; lập danh sách các hộ dân thiếu nước mùa khô để có hướng khắc phục, chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng; tổ cộng đồng tăng cường tuần tra, kiểm tra để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng…Bên cạnh đó, vận động bà con tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ làng Đê Kôn cho buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 3. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Diện mạo xã Hà Ra nói chung, làng Đê Kôn nói riêng đã có sự thay đổi lớn, đặc biệt là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư đã giúp nâng cao đời sống của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị thời gian tới, Chi ủy, Chi bộ làng Đê Kôn cần quan tâm một số vấn đề: Tuyên truyền vận động Nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tiến tới giảm nghèo bền vững; trong đó cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách hộ nghèo và cận nghèo. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tham gia quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả; tập trung xây dựng nếp sống văn hóa mới theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”; chú trọng xây dựng các tổ chức chính trị của làng và quan tâm công tác phát triển đảng viên.

Mặt khác, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ làng Đê Kôn cần phát huy vai trò của đảng viên, góp phần xây dựng làng Đê Kôn ngày càng phát triển, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên, phấn đấu không còn hộ dân nào thuộc diện hộ nghèo.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng 1 phần quà cho Chi bộ làng Đê Kôn. Thường trực Huyện ủy và Lãnh đạo UBND huyện Mang Yang cũng có phần quà tặng Chi bộ làng.

Cũng trong sáng 6-3, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Hà Ra nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.