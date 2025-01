Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Bứt tốc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa; Bí thư Huyện ủy các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh, Đak Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Phú Thiện, Kbang.

Thông tin về những kết quả nổi bật trong năm 2024

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thông tin về những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 16/21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, 5/5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng so với nghị quyết đề ra.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 6.334 tỷ đồng (vượt 8,9% so với nghị quyết, tăng 13,5% so với năm 2023). Các chỉ tiêu giáo dục đạt và vượt so với nghị quyết. Mạng lưới và nguồn lực y tế không ngừng được củng cố, phát triển. Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc.

Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,06%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm còn 12,71%.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo toàn diện.

Trong đó, tỉnh đã chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở các cấp theo kế hoạch và đã báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương kèm theo đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030) được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ theo đúng quy định, tiến độ đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ thị xã An Khê tổ chức đại hội điểm cấp huyện; chọn Đảng bộ huyện Chư Păh và Đảng bộ thị xã Ayun Pa tổ chức đại hội thí điểm cấp huyện. Theo kế hoạch, đại hội Đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30-6-2025; đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31-8-2025; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10-2025.

Nhiều ý kiến tâm huyết

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong thời gian qua cũng như việc Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt trang trọng, thân tình và ấm áp nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trước thềm xuân mới Ất Tỵ 2025.

Đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh-chia sẻ: “Địa bàn tỉnh rộng, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa sống ở nhiều địa phương. Song, vào các dịp lễ, Tết, lãnh đạo tỉnh đều đến tận nơi để thăm hỏi, động viên, điều này rất đáng quý.

Và buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay càng đáng trân trọng khi cán bộ nghỉ hưu như chúng tôi có dịp gặp gỡ, nắm bắt thông tin và trao đổi ý kiến”.

Ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Qua theo dõi và nắm bắt tình hình, đồng chí Hà Sơn Nhin cho rằng: Trước những khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những quyết sách đúng đắn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. “Đây là kết quả rất đáng trân trọng và tự hào. Tôi hy vọng trong năm 2025 và nhiệm kỳ tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cũng như các kết quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra.

Trong đó, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hướng đến mục tiêu chung trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; khai thác và phát huy hết các tiềm năng, lợi thế của địa phương để cùng với cả nước vươn mình phát triển”-đồng chí Hà Sơn Nhin bày tỏ.

Ông Nguyễn Vỹ Hà-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Còn đồng chí Nguyễn Vỹ Hà-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thì phấn khởi cho hay: “Được gặp gỡ các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa và thấy mọi người vẫn vui, khỏe thì không còn hạnh phúc nào hơn!”.

Đề cập công tác tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Vỹ Hà cho rằng, đây là việc khó, do đó, trong quá trình thực hiện, tỉnh cần thận trọng, khách quan và chặt chẽ.

Đồng chí Đoàn Minh Phụng-nguyên Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Gia Lai cũng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh đạt được: “Kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển, chỉ cần nhìn vào 2 con số (thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách) có thể khẳng định điều này. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng năng động, sáng tạo và đặc biệt là sâu sát cơ sở, gần dân. Đây là điều rất đáng mừng và cần tiếp tục phát huy.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tôi thấy rằng, tỉnh đã quan tâm, lắng nghe ý kiến từ đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ, báo chí. Tôi hy vọng điều này tiếp tục được duy trì để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ, báo chí trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Trong khi đó, đồng chí Rơ Chăm H’Yéo-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-khẳng định: “Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức buổi gặp mặt riêng đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa.

Điều này vừa thể hiện sự quan tâm và cũng cho thấy sự phát triển về kinh tế-xã hội của tỉnh. Bởi lẽ, kinh tế có phát triển thì mới có nguồn lực để chi cho các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần. Tôi cũng mừng, tự hào vì trong sự phát triển chung của tỉnh có một phần đóng góp của bản thân”.

Đồng chí Rơ Chăm H’Yéo mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, có nhiều giải pháp phù hợp nhằm tạo động lực cho kinh tế-xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng-an ninh và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Nhất là tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đồng lòng, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã tham dự và có những ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí và sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bứt tốc để về đích thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Do đó, thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, quy định, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện.

Tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030) đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, tỉnh tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, đồng bộ gắn với làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ chế độ chính sách cho cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; trong đó, đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư gắn bó thực sự và kinh doanh lâu dài với Gia Lai.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, trong năm 2025, tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để quyết tâm phấn đấu khởi công Dự án cao tốc Pleiku-Quy Nhơn; quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để đảm bảo đến hết 6 tháng đầu năm sẽ hoàn thành mục tiêu trên phạm vi toàn tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nhất là giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

“Nhìn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và đầy tự hào của Đảng ta trong 95 năm qua và của Đảng bộ tỉnh trong suốt hành trình 80 năm thành lập, bước sang năm 2025, với tinh thần mới, khí thế mới, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ, đồng hành của các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa và sự đồng lòng, đoàn kết, tinh thần vượt khó, cần cù, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng chúng ta sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn, tạo tiền đề để thực hiện những mục tiêu lớn hơn cho chặng đường phát triển tiếp theo”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.