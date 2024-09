Bàn giao 5 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại huyện Krông Pa, Ia Pa, Chư Prông

Theo đó, 2 căn nhà “Đại đoàn kết” được bàn giao cho gia đình bà Rah Lan H’Moét (buôn Pan) và gia đình ông Hiao Tir (buôn Chư Jú, xã Ia Rsai) được làm theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Jrai, có cột, sàn, vách làm bằng gỗ và mái lợp tôn.

Căn nhà bàn giao cho gia đình bà Rah Lan H’Moét có diện tích là 38 m2, tổng kinh phí 50 triệu đồng do Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ từ nguồn tài trợ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí-CTCP. Còn căn nhà tặng gia đình ông Hiao Tir có diện tích là 45 m2, tổng kinh phí làm nhà là 70 triệu đồng do Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ từ nguồn của lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh khóa 95-Học viện Quốc phòng; gia đình và bà con dòng họ đóng góp vật liệu và ngày công làm nhà.

Dịp này, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các đơn vị dự bàn giao nhà đã trao tặng gia đình bà Rmah H’Moét và gia đình ông Hiao Tir một số đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

* Trước đó, ngày 11 và 12-9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel-chi nhánh Gia Lai bàn giao 3 căn nhà “Nhà Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tại huyện Ia Pa và Chư Prông.

Sau gần 2 tháng thi công, 3 căn nhà “Đại đoàn kết” được bàn giao cho các gia đình gồm: Gia đình bà Rah Lan H’ Yú (buôn Bôn Tul, xã Broăi, huyện Ia Pa), diện tích 62m2, nhà làm theo kiểu truyền thống người dân tộc Jrai, được chia làm 3 gian, có bếp nấu ăn và công trình phụ; kinh phí xây dựng nhà là 100 triệu đồng (trong đó Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel-chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; Ban CHQS huyện và Đảng ủy, UBND xã Ia Broăi hỗ trợ vật liệu xây dựng trị giá 7 triệu đồng, cùng gần 200 ngày công xây dựng; kinh phí còn lại gia đình tiết kiệm để xây nhà).

Căn nhà bàn giao cho gia đình bà Đinh Quich (thôn Bi Gia, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa), diện tích 45m2,nhà làm theo kiểu truyền thống người dân tộc Bahnar, được chia làm 2 gian, có bếp nấu ăn và công trình phụ; kinh phí xây dựng nhà là 65 triệu đồng (trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel-chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng;Ban CHQS huyện và Đảng ủy, UBND xã Pờ Tó hỗ trợ vật liệu xây dựng trị giá 15 triệu đồng, cùng hơn 200 ngày công xây dựng; kinh phí còn lại gia đình tiết kiệm để xây nhà).

Căn nhà bàn giao cho gia đình ông Rơ Châm Xem (làng T’Nao, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông) có diện tích 64m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp nấu ăn và công trình phụ; kinh phí xây dựng nhà là 105 triệu đồng (trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 50 triệu đồng; Ban CHQS huyện, Đảng ủy, UBND xã hỗ trợ ngày công xây dựng trị giá hơn 15 triệu đồng; kinh phí còn lại gia đình tiết kiệm để xây nhà).

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel chi nhánh Gia Lai đã trao tặng các gia đình một số vật dụng sinh hoạt.