9 tháng năm 2023, kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tiếp tục duy trì được sự phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng là 11.447,2 ha, đạt 98,92% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt 9.838,8 tấn, đạt 42,82% kế hoạch, tăng 7,25% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 1.822,7 tỷ đồng, đạt 78,94% kế hoạch, tăng 10,67% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 1.494 tỷ đồng, đạt 75,45% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 87,4 tỷ đồng, đạt 69,02% so với dự toán của tỉnh và nghị quyết của Thị ủy. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo triển khai tích cực...

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt nhiều kết quả. Theo đó, đã thực hiện kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định của Nhà nước. An ninh-quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. 9 tháng năm 2023, Đảng bộ thị xã đã kết nạp mới 57 đảng viên, đạt 101,7% so với chỉ tiêu nghị quyết. Các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích khó khăn trong thực hiện một số nhiệm vụ như công tác trồng rừng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; công tác quản lý trật tự đô thị; thu ngân sách; triển khai Đề án 06; chi trả phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã; vấn đề liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…

Hội nghị đã đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ hướng tới đô thị loại III; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tập trung nguồn lực phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm còn 1,75%...