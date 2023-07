Gia Lai: Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng)

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, đại diện các cơ quan chuyên trách, giúp việc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm cũng như đề ra các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 và một số công việc thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tiếp tục chịu tác động của lạm phát, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến cực đoan nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh, điều hành của UBND tỉnh, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp… Gia Lai cơ bản đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể như: So với cùng kỳ năm 2022, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,78%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 28,32%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 3,41%; doanh thu vận tải, số doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký, doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, số lượng dự án đầu tư; hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc.

Công tác y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân được chú trọng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. Công tác đối ngoại được triển khai theo kế hoạch.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên giáo đã kịp thời định hướng tư tưởng, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh; công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo…

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Kết quả thực hiện dự án đầu tư công còn nhiều hạn chế, chất lượng hiệu quả công việc chưa cao, một số dự án chậm tiến độ. Đặc biệt, các dự án trọng điểm của nhiệm kỳ này mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho chủ trương thực hiện, đến nay chưa thực hiện hoặc tiến độ triển khai còn chậm.

Cùng với đó, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản quá thấp; thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất chưa chuyển biến; kế hoạch sử dụng đất các địa phương chậm hoàn thành; tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia chậm, điển hình như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại của Nhân dân còn kéo dài chưa dứt điểm, mặc dù Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Việc triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có lúc, có việc chưa đảm bảo tiến độ, hiệu quả chưa cao.

“Những hạn chế, tồn tại nêu trên đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, tình hình tư tưởng, tâm trạng sợ làm sai hoặc “đùn đẩy” trách nhiệm, dẫn đến làm việc, tham mưu “cầm chừng”, thiếu mạnh dạn, quyết tâm, vẫn còn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu (nội dung này, tôi đã có ý kiến tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 đánh giá công tác quý I và cũng đã có ý kiến tại một số hội nghị, buổi làm việc với các cơ quan thời gian qua). Điều này nếu không kịp thời khắc phục thì sẽ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Vì vậy, tại Hội nghị này đề nghị các đồng chí cần thảo luận, thẳng thắn nêu lên những giải pháp sát thực, phù hợp, hiệu quả để khắc phục trong thời gian đến”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.