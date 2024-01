(GLO)- Sáng 17-1, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) họp triển khai nội dung chuẩn bị công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ngoài tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thị xã An Khê sẽ tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, những thành tựu kinh tế-xã hội đạt được trong năm 2023; tổ chức thăm, tặng quà các địa phương, đơn vị, các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thị xã; tổ chức lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê; tổ chức hội hoa xuân Quý Mão, đêm văn nghệ Giao thừa...

Đặc biệt, từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 10-2-2024 (nhằm Mùng 1, tháng Giêng, năm Giáp Thìn), tại sân Hội trường 23/3 (đường Chu Văn An, phường An Tân), thị xã An Khê sẽ bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Bên cạnh đó, thị xã còn tổ chức Hội cầu Huê của người Việt vùng An Khê năm 2024 từ sáng ngày 13 đến chiều ngày 14-2-2024 (nhằm ngày Mùng 4 và Mùng 5, tháng Giêng, năm Giáp Thìn) tại cụm di tích An Khê trường, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo.