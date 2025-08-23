Danh mục
Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Nghệ nhân nhí say mê đàn T’rưng

(GLO)- Ở tuổi 11, em Rcom Nay H Srina (sinh năm 2014, ở làng Piơm, xã Đak Đoa) khiến nhiều người thán phục bởi tài năng chơi đàn T’rưng - nhạc cụ truyền thống của dân tộc Bahnar.

Không chỉ trở thành nghệ nhân nhỏ tuổi nhất của tỉnh, Srina còn là học sinh xuất sắc với nhiều thành tích nổi bật trong học tập.

1-bg.jpg
Từ năm 7 tuổi, Rcom Nay H Srina đã bén duyên với cây đàn T’rưng và bắt đầu hành trình tập luyện say mê. Ảnh: Đồng Lai

Sinh ra trong gia đình có truyền thống gắn bó với âm nhạc dân tộc Bahnar, Rcom Nay H Srina sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt với các nhạc cụ truyền thống. Từ năm 6 tuổi, em đã theo mẹ là chị Rcom H’Sơnh (SN 1990) tham gia biểu diễn các nhạc cụ đệm cùng Đội nhạc cụ truyền thống của làng Piơm tại địa phương.

Trong những buổi biểu diễn ấy, Srina bị cuốn hút bởi tiếng đàn T’rưng trong trẻo, ngân vang. “Đàn T’rưng hay và đặc biệt lắm, mỗi âm thanh như tiếng chim hót, tiếng suối chảy”, Srina chia sẻ.

Năm 7 tuổi, Srina bắt đầu tập đàn T’rưng dưới sự hướng dẫn của mẹ. Những ngày đầu, đôi tay bé nhỏ nhiều lần sưng đỏ, mỏi rã rời và em liên tục đánh sai nhịp. “Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ mẹ động viên, em kiên trì chia nhỏ từng đoạn nhạc, luyện đi luyện lại hàng chục lần, rồi so sánh với tiếng đàn của các nghệ nhân để chỉnh nhịp. Càng chơi, em càng thấy âm thanh đàn như đang trò chuyện với mình, khiến em không nỡ rời”, Srina bộc bạch.

Chỉ hơn 1 tháng, Srina từng bước chinh phục cây đàn T’rưng. Khi còn học tại Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký (xã Đak Đoa), em tham gia biểu diễn đánh đàn T’rưng tại trường. “Lần đầu đứng trước đông người, em run lắm, tay cứ đánh sai nhịp. Nhưng khi nghe mọi người vỗ tay cổ vũ, em thấy vui và càng muốn cố gắng hơn”, Srina nhớ lại.

2bg-5658.jpg
Em Rcom Nay H Srina (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên của Đội nhạc cụ truyền thống làng Piơm (xã Đak Đoa) trong trang phục dân tộc Bana, chuẩn bị biểu diễn tại xã Đak Đoa. Ảnh: Đồng Lai

Đến học kỳ II lớp 5, em nhận học bổng vào Trường Liên cấp Sao Việt (phường Pleiku). Tại đây, Srina tham gia CLB T’rưng, tập luyện 3 buổi/tuần dưới sự hướng dẫn bài bản của thầy cô. Kỹ năng của em tiến bộ nhanh chóng, đồng thời có cơ hội biểu diễn tại nhiều chương trình nghệ thuật lớn của trường và tỉnh.

Từ năm 2022, Srina xuất hiện trên các sân khấu lớn như: Cồng chiêng cuối tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), cuộc thi Tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh, Festival Văn hóa cồng chiêng Gia Lai... Nhờ nỗ lực, Srina gặt hái những thành tích bước đầu: Nghệ nhân nữ nhỏ tuổi nhất tại Ngày hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ nhất (năm 2022), giải nhì hòa tấu tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đak Đoa (năm 2024)…

Không chỉ gắn bó với đàn T’rưng, Srina còn học chơi các bộ gõ đệm, ống, tham gia vào dàn hòa tấu nhạc cụ truyền thống Bana và múa xoang. Việc làm chủ nhiều loại nhạc cụ giúp em tự tin hơn khi đứng trên sân khấu, đồng thời góp phần làm phong phú thêm các tiết mục biểu diễn của đội.

Chia sẻ về ước mơ, Srina bày tỏ: “Em muốn được tham gia nhiều ngày hội, liên hoan văn hóa để đưa tiếng đàn T’rưng vươn xa hơn, giới thiệu nhạc cụ truyền thống Bana đến bạn bè bốn phương”.

them5.jpg
Chị Rcom H'Sonh đang hướng dẫn Srina chơi các bản nhạc hiện đại trên đàn T’rưng. Ảnh: Đồng Lai

Chị Đinh Thị Lan, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đak Đoa, nhận xét: “Srina tuy còn nhỏ tuổi nhưng có đam mê và năng khiếu đặc biệt. Tiếng đàn của em góp phần truyền lửa cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Bana”.

Cùng với niềm đam mê âm nhạc, Srina cũng đạt nhiều thành tích học tập ấn tượng, đặc biệt ở môn Tiếng Anh: Học sinh xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 5, Giải nhì cuộc thi Tài năng Tiếng Anh toàn tỉnh (năm 2023), Giải nhất khối 5 kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên internet (2023-2024), Giải Vàng vòng loại HIPPO 2024, tham gia vòng quốc tế cuộc thi CODEAVOUR 6.0 tại Qatar….

“Em thích học Tiếng Anh vì đó là chìa khóa để hiểu thêm về thế giới. Nhờ Tiếng Anh, em có thể giới thiệu nhạc cụ dân tộc của mình đến với bạn bè quốc tế”-Srina cho hay.

Chia sẻ về con gái, chị Rcom H’Sonh nói: “Srina có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ từ nhỏ nhờ gia đình. Tôi là giáo viên Tiếng Anh, ông ngoại bé cũng thường xuyên trò chuyện bằng ngoại ngữ. Thấy con ngày càng tự tin, mạnh dạn và đặc biệt yêu thích cả âm nhạc lẫn học tập, tôi thật sự rất hạnh phúc”.

