Ngày 21/8, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã khai mạc trưng bày “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trưng bày giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm hội họa, trong đó có 59 tranh sơn dầu, màu nước của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 - 2024) và 21 tranh cổ động của các họa sĩ từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Khóa Mỹ thuật kháng chiến đến các thế hệ sau.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, trưng bày lần này như một hành trình đặc biệt, qua tâm thức và lăng kính nghệ thuật của họa sĩ Đào Trọng Lý - người con xa xứ luôn dành tình yêu với Bác, công chúng sẽ có dịp hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Các tác phẩm của họa sĩ Đào Trọng Lý được sáng tác tại Thái Lan từ năm 2018 đến 2024, tái hiện hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước cho đến những dấu mốc lịch sử trọng đại. Đặc biệt, hình tượng Bác được khắc họa vừa là vị lãnh tụ kiệt xuất, vừa là con người giản dị, gần gũi, chan hòa tình thương với nhân dân.

Bên cạnh đó, 21 tranh cổ động, phần lớn sáng tác trong giai đoạn 1969 - 1980, đã đưa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn cảm hứng bất tận, gắn liền với những ngày lễ lớn của dân tộc. Với ngôn ngữ tạo hình khúc chiết, gam màu cơ bản, mạnh mẽ, các tác phẩm vừa mang thông điệp chính trị vừa giàu tính nghệ thuật.

Khách mời và đại biểu nghe thuyết minh các chuyên đề.

“Đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận. Trưng bày hôm nay không chỉ quy tụ những sáng tác giàu giá trị của cố họa sĩ Đào Trọng Lý mà còn mang đến những bức tranh cổ động giàu sức gợi, với màu sắc mạnh mẽ, thông điệp rõ ràng. Đây là dịp để chúng ta cùng tri ân và khắc ghi công lao to lớn của Người”, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh.

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 5/9/2025 tại tòa nhà 2, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đây là dịp để công chúng tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ hôm nay qua những hiện vật nghệ thuật quý giá.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc