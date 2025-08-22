Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Khai mạc trưng bày 'Hồ Chí Minh - Chân dung một con người'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21/8, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã khai mạc trưng bày “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trưng bày giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm hội họa, trong đó có 59 tranh sơn dầu, màu nước của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 - 2024) và 21 tranh cổ động của các họa sĩ từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Khóa Mỹ thuật kháng chiến đến các thế hệ sau.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, trưng bày lần này như một hành trình đặc biệt, qua tâm thức và lăng kính nghệ thuật của họa sĩ Đào Trọng Lý - người con xa xứ luôn dành tình yêu với Bác, công chúng sẽ có dịp hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc.
Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Các tác phẩm của họa sĩ Đào Trọng Lý được sáng tác tại Thái Lan từ năm 2018 đến 2024, tái hiện hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước cho đến những dấu mốc lịch sử trọng đại. Đặc biệt, hình tượng Bác được khắc họa vừa là vị lãnh tụ kiệt xuất, vừa là con người giản dị, gần gũi, chan hòa tình thương với nhân dân.

Bên cạnh đó, 21 tranh cổ động, phần lớn sáng tác trong giai đoạn 1969 - 1980, đã đưa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn cảm hứng bất tận, gắn liền với những ngày lễ lớn của dân tộc. Với ngôn ngữ tạo hình khúc chiết, gam màu cơ bản, mạnh mẽ, các tác phẩm vừa mang thông điệp chính trị vừa giàu tính nghệ thuật.

Khách mời và đại biểu nghe thuyết minh các chuyên đề.
Khách mời và đại biểu nghe thuyết minh các chuyên đề.

“Đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận. Trưng bày hôm nay không chỉ quy tụ những sáng tác giàu giá trị của cố họa sĩ Đào Trọng Lý mà còn mang đến những bức tranh cổ động giàu sức gợi, với màu sắc mạnh mẽ, thông điệp rõ ràng. Đây là dịp để chúng ta cùng tri ân và khắc ghi công lao to lớn của Người”, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh.

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 5/9/2025 tại tòa nhà 2, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đây là dịp để công chúng tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ hôm nay qua những hiện vật nghệ thuật quý giá.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

baotintuc.vn Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Văn học - Nghệ thuật

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Văn học - Nghệ thuật
Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
null