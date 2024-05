An Khê lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Phát huy vai trò đội ngũ bảo vệ dân phố

Gắn bó với công tác bảo vệ dân phố (BVDP) từ năm 2007, ông Bùi Văn Tây-Tổ viên Tổ BVDP 3 (phường An Tân) thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, ông chủ động nắm tình hình dư luận trong dân để phản ánh kịp thời cho chính quyền, Công an phường; phối hợp với Công an phường tuần tra đảm bảo ANTT trong dịp lễ, Tết; gọi răn đe, cảm hóa, giáo dục số thanh-thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

“Trong năm 2023, tôi đã phối hợp với Công an phường giải quyết 5 vụ việc liên quan đến ANTT; gọi răn đe, cảm hóa, giáo dục 3 lượt thanh-thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; kịp thời hòa giải 2 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong dân, góp phần giữ gìn ANTT ở cơ sở”-ông Tây chia sẻ.

Ông Phan Ngọc Hùng-Trưởng ban BVDP phường An Tân-cho biết: Thành viên Ban BVDP phường đều có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Từ đầu năm đến nay, Ban BVDP phối hợp với Công an phường và các ban, ngành, đoàn thể giải quyết 9 vụ việc liên quan ANTT, tranh chấp trong dân; tuyên truyền 891 hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng, lề đường; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 27 lượt người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay...

Còn ông Lê Minh Hải-Trưởng ban BVDP phường An Phước thì thông tin: Dựa trên tình hình thực tế của phường, Ban BVDP phân công lực lượng phụ trách từng khu vực, giao nhiệm vụ cho từng thành viên nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý vụ việc trong khả năng và báo cáo cấp trên xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp.

“Bên cạnh việc phối hợp với Công an phường tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyên truyền các hộ dân thực hiện Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ, nhắc nhở các hộ gia đình, hộ kinh doanh sản xuất thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy đảm bảo theo quy định, Ban BVDP tích cực tham gia xây dựng mô hình “Tổ dân phố không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép” tại 3 tổ dân phố. Đồng thời, tham gia với Công an phường và tổ dân phố giải quyết, hòa giải mâu thuẫn trong dân”-ông Hải cho biết.

Theo Trung tá Phạm Thế Hà-Trưởng Công an phường An Phước: “Những năm qua, Ban BVDP đã tích cực phối hợp với Công an phường, lực lượng dân quân tự vệ cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện một số công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững”.

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nằm ở trung tâm xã Thành An, thôn 1 có 367 hộ/1.365 khẩu. Trong đó, hơn 80% hộ dân làm nông nghiệp, còn lại tham gia buôn bán, kinh doanh. Ông Đường Hữu Hạnh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho biết: Thôn giáp ranh với huyện Đak Pơ và huyện Kbang, người dân ở nhiều vùng miền trong cả nước về đây sinh sống lập nghiệp nên tình hình ANTT có những phức tạp nhất định.

“Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức của người dân, cùng với phát huy tốt vai trò, trách nhiệm các đoàn thể chính trị-xã hội trong thôn và sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng Công an xã, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vấn đề bức xúc trong dân được giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”-ông Hạnh phấn khởi chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Thành An, để giữ gìn ANTT ở cơ sở, hàng năm, Công an xã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong Nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng-chống tội phạm.

“Từ năm 2022 đến nay, ngoài duy trì mô hình “Tổ tự quản an toàn giao thông”, Công an xã đã tham mưu, chủ trì xây dựng mới 6 mô hình: “Camera an ninh”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm phòng cháy, chữa cháy công cộng”, “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”, “Kết nối Zalo đảm bảo ANTT”, “Thôn không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép”.

Thông qua các mô hình đã huy động đông đảo người dân tham gia, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn-ông Hùng thông tin.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-cho biết: Thông qua các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an đã tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị về ANTT.

“Để nhân lên sức mạnh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thị xã tiếp tục duy trì, tăng cường công tác tuyên truyền người dân cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các nội dung công tác dân vận, công tác Công an thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng Công an thị xã; mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đánh giá kết quả và đề xuất công nhận, nhân rộng theo quy định”-Trưởng Công an thị xã An Khê nhấn mạnh.