Góp sức trẻ bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Nhờ triển khai hiệu quả mô hình “Thắp sáng đường làng”, Câu lạc bộ (CLB) “Thắp sáng niềm tin”, phiên tòa giả định… tuổi trẻ Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã góp phần không nhỏ cùng chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mới đây, Huyện Đoàn Đak Pơ vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023.

Những cách làm hiệu quả

Khi mặt trời xuống núi cũng là lúc ánh đèn bừng sáng trên tuyến đường trung tâm làng Bút (xã An Thành). Đây là công trình thanh niên “Thắp sáng đường làng” do Huyện Đoàn Đak Pơ và Đoàn trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thực hiện vào ngày 26-7 vừa qua. Công trình trị giá 30,8 triệu đồng, với hệ thống cột và 22 bóng đèn năng lượng mặt trời có chiều dài 1,2 km. Ông Đinh Văn Tương-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bút-cho biết: “Đây là tuyến đường đầu tiên của làng có đèn chiếu sáng vào ban đêm. Là tuyến đường trung tâm của làng nên lượng người lưu thông lớn, có đèn đường tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”.

Theo anh Nguyễn Thế Ánh-Bí thư Đoàn xã An Thành: “Ngoài đảm bảo an ninh trật tự, công trình còn góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để có thêm nhiều tuyến đường “thắp sáng đường làng” ở các thôn, làng khác”.

Thành lập từ năm 2012 đến nay, CLB “Thắp sáng niềm tin xã Tân An” đã định hướng, hỗ trợ cho 20 thanh niên yếu thế, giới thiệu việc làm cho 3 thanh niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, phối hợp tổ chức 5 đợt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, phòng-chống tệ nạn ma túy, thu hút hơn 150 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và 135 hộ gia đình tham gia. Anh Nguyễn Thanh Khương-Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ nhiệm CLB-cho hay: Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần, các thành viên là Bí thư Chi Đoàn, ĐVTN trên địa bàn xã. Để làm tốt công tác tuyên truyền, các thành viên CLB chủ động cập nhật kiến thức, văn bản, quy định pháp luật, thường xuyên trao đổi với lực lượng Công an xã để nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, danh sách thanh niên vừa mãn hạn tù trở về địa phương, những người chưa thành niên vi phạm pháp luật để có cơ sở tuyên truyền, vận động. Đối với những thanh niên mãn hạn tù trở về địa phương, CLB kết nối với các công ty, cửa tiệm để giới thiệu việc làm phù hợp.

Đầu năm 2023, sau khi hết hạn chấp hành án phạt tù trở về địa phương, anh Bùi Văn Minh (thôn Tân Phong, xã Tân An) vẫn còn mang nặng mặc cảm, sống khép kín và ngại tiếp xúc với cộng đồng. Các thành viên CLB đã kịp thời đến nhà động viên và giới thiệu anh Minh làm cửa sắt tại 1 cơ sở trên địa bàn xã với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng. Anh Minh tâm sự: “Do tuổi trẻ bồng bột, tôi phải chịu án phạt tù 2 năm vì tội “Cố ý gây thương tích”. Sau thời gian cải tạo trở về địa phương, được các thành viên trong CLB tuyên truyền, động viên, tôi đã xóa đi mặc cảm và quyết tâm làm lại cuộc đời”.

Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xác định việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN, Huyện Đoàn Đak Pơ đã linh hoạt triển khai những mô hình, cách làm phù hợp. Trong giai đoạn 2018-2023, Huyện Đoàn đã huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện được 7 tuyến đường “Thắp sáng đường làng” với 164 bóng điện có chiều dài hơn 11 km. Các đoàn xã/thị trấn thành lập và duy trì hoạt động 8 CLB “Thắp sáng niềm tin”, theo dõi, giáo dục cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sớm tái hòa nhập cộng đồng, giúp thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Đồng thời, 8 đoàn xã, thị trấn thành lập và duy trì các Đội Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự tại chỗ. Huyện Đoàn còn phối hợp với Head Honda Duy Tuấn Phát (thị xã An Khê) tổ chức các chương trình tập huấn, lái xe an toàn cho ĐVTN; phối hợp tuyên truyền cho 52 thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số về Luật Giao thông đường bộ.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn: Huyện Đoàn Đak Pơ là 1 trong 32 tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, chung tay cùng địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, Huyện Đoàn Đak Pơ đã triển khai hiệu quả hoạt động “Phiên tòa giả định” với các nội dung xét xử như: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 1.500 lượt ĐVTN.

Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-thông tin: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả do tổ chức Đoàn triển khai đã góp phần cùng địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huyện Đoàn tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, khắc phục những mặt còn hạn chế để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.