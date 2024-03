Ia Din: Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Với những mô hình hay, cách làm hiệu quả, xã Ia Din (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xã Ia Din nằm ở cửa ngõ phía Đông của huyện Đức Cơ, tiếp giáp với huyện Chư Prông và Ia Grai. Trên địa bàn xã có quốc lộ 19 đi qua và có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh.

Vì thế, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, xã đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Đã thành nếp, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, ông Rơ Mah Quý-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Al Gôn đều ghé vào nhà dân để nắm bắt thông tin, nhắc nhở bà con cảnh giác, đề phòng kẻ xấu.

“Trước đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp, một số trường hợp trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên, mấy năm nay, tình trạng trộm cắp vặt giảm đáng kể. Nhờ có camera lắp ở các thôn, làng nên thanh niên cũng không tụ tập uống rượu, chạy xe lạng lách đánh võng nữa”-ông Quý chia sẻ.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, UBND xã Ia Din đã thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ các đối tượng từng lầm lỡ. Cùng với đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai. Trong đó, mô hình “Bạn giúp bạn” đã giúp đỡ một số người trót lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để vay vốn ngân hàng, hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt.

Còn mô hình “Giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, bạo lực gia đình và mua bán người” đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người yếu thế. Hay như mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo xứ Đồng Tâm” đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; tham gia tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, sống tốt đời-đẹp đạo.

Ông Nguyễn Công Tư Pháp Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Din-cho biết: Đến nay, xã đã lắp đặt 12 camera an ninh trên các tuyến đường phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Hệ thống camera này đã hỗ trợ đắc lực trong công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ; hỗ trợ Công an xã điều tra, xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã tiến hành gọi hỏi, giáo dục 67 đối tượng thanh-thiếu niên hư, đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự (Công an huyện), Ban Chỉ huy Quân sự xã tuần tra 92 buổi với sự tham gia của 736 lượt người trên các tuyến đường, khu vực sản xuất của người dân.

Trong đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an xã phối hợp với các lực lượng thực hiện 16 buổi tuyên truyền tại 8 thôn, làng với hơn 800 lượt người tham gia. Nhờ đó, người dân tự nguyện giao nộp 15 khẩu súng tự chế và một số vũ khí thô sơ.

Chủ tịch UBND xã Ia Din cho biết thêm: “Có được kết quả trên là nhờ nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm xây dựng xã Ia Din vững mạnh”.