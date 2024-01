Ia Broăi: Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) từng là “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, đến nay, xã không còn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thiếu tá Lê Ô Y Hải-Trưởng Công an xã Ia Broăi-cho biết: “Xã Ia Broăi giáp ranh với xã Ia Rtô và xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa). Trên địa bàn xã hiện đang quản lý 3 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đánh giá tình hình địa bàn, chúng tôi xác định những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Chúng tôi bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm ở cơ sở; phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên và yêu cầu báo cáo tiến độ hoàn thành, đến kỳ sinh hoạt tiếp theo có đánh giá các mặt công tác.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, các đảng viên cũng đã tham mưu, đề xuất nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả. Nhờ vậy, Công an xã luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác”.

Năm 2023, Công an xã Ia Broăi đã tiếp xúc hơn 20 lượt người có uy tín, phối hợp tuyên truyền cá biệt 17 lượt trường hợp từng tham gia hoạt động FULRO đang quản lý tại cộng đồng; tổ chức hơn 200 lượt tuần tra ban đêm; gọi hỏi, răn đe, giáo dục hơn 50 lượt trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ông Ksor Krôk (buôn Tul) từng có thời gian lầm lỡ theo FULRO và phải trả giá bằng bản án 7 năm tù. Năm 2012, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, được các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an xã Ia Broăi thường xuyên gặp gỡ, động viên, ông đã xóa bỏ tự ti, mặc cảm để chăm lo làm ăn, chấp hành tốt quy định pháp luật.

Ông Krôk tâm sự: “Tôi đã hiểu rõ bản chất thâm độc của bọn phản động FULRO nên thường xuyên tuyên truyền bà con phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Hiện nay, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền lừa phỉnh, nếu bà con không cảnh giác dễ bị mắc lừa, vi phạm pháp luật.

Giờ đây, bà con dân làng sống hòa thuận, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.

Xác định mô hình điển hình đảm bảo ANTT là “hạt nhân”, “xương sống” của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở và quần chúng nhân dân, Công an xã Ia Broăi đã tham mưu, phối hợp xây dựng nhiều mô hình như: “Buôn Jứ không tội phạm”, “Cổng trường an toàn giao thông và đảm bảo ANTT”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy”…

Đặc biệt, thông qua mô hình “Buôn Jứ không tội phạm”, Công an xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Từ hiệu quả mô hình “Buôn Jứ không tội phạm”, Công an xã đã vận động hàng trăm người dân có tinh thần trách nhiệm cao tham gia công tác bảo đảm ANTT, tổ chức hòa giải thành công các mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng; hỗ trợ lực lượng Công an trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, chủ động tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Năm 2023, thông qua mô hình này, người dân đã cung cấp nhiều tin báo, chủ yếu là thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, giúp Công an xã kịp thời gọi hỏi, răn đe và yêu cầu những trường hợp này ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, các thành viên trong mô hình cũng đã tổ chức hơn 50 lượt tuần tra ban đêm bảo đảm tốt ANTT tại buôn làng.

Hiện nay, Công an xã Ia Broăi nhận được sự hỗ trợ của 10 người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo. Sự tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm cao của họ đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật.

Già làng Nay Hen (buôn Jứ) tâm sự: “Cán bộ, chiến sĩ Công an xã rất nhiệt tình, khi có mâu thuẫn, xích mích tại các gia đình cũng như những vụ việc liên quan đến gây rối, ảnh hưởng đến ANTT đều xuống hòa giải, ngăn chặn kịp thời.

Đặc biệt, trong công tác phối hợp răn đe thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an xã làm quyết liệt, người dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, ANTT trong buôn rất tốt, bà con sống hòa thuận”.

Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-khẳng định: “Những năm trước, xã Ia Broăi là địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT. Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, đến nay, ANTT tại địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định.

Kết quả trên khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Công an xã đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác; quần chúng nhân dân luôn đồng thuận, hỗ trợ lực lượng Công an trong thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác.

Từ những cách làm hiệu quả trên, chúng tôi tiếp tục đánh giá và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện với mục tiêu xây dựng xã không có tội phạm, qua đó giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân”.