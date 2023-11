Chuyện làm sạch địa bàn của Công an xã vùng biên

1. Ở xóm Hợp Nhất, xã Thống Nhất, anh Hoàng Văn Khao, 48 tuổi, là người nghiện ma túy có “thâm niên” cao nhất 10 năm. Nhà vốn là hộ nghèo, chồng lại nghiện nên vợ Khao cũng bỏ đi từ lâu, để lại cho anh một đứa con trai. Năm 2020, khi có Công an chính quy về xã, các cán bộ Công an cùng với cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long và cán bộ thôn xuống tuyên truyền, vận động đi cai nghiện, anh xin cai nghiện tại nhà.

“Những ngày đầu, khi lên cơn nghiện rất khó chịu, như có kiến bò trong xương, nhưng nhờ có cán bộ quân y của Đồn Biên phòng Quang Long và cán bộ Công an xã Thống Nhất, Công an viên luôn hỗ trợ, thăm khám và điều trị nên dần dần cơn nghiện cũng thưa dần. Cán bộ không chê trách mà luôn động viên tôi vượt qua, từng bước như vậy, sau hơn 1 năm kiên trì, thì đã cắt được cơn nghiện và cai thành công. Hiện, sức khỏe của tôi đã ổn định hơn. Vui nữa là khi tôi cai được nghiện, con trai đã tìm được việc làm ở khu công nghiệp. Hiện, hàng ngày tôi đi làm ruộng và trồng ngô, hy vọng được hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi lợn, gà”, anh Khao cho hay.

Nhưng Hoàng Văn Khao chỉ là 1 trong số hơn 20 người nghiện ma túy ở xóm Hợp Nhất đã cai nghiện thành công. Là xóm biên giới, ở sát cột mốc 895, vì thế trước năm 2019, khi chưa cấm biên, số lượng người từ địa bàn khác đổ về đây khá đông trong đó có nhiều người nghiện ma túy khiến Hợp Nhất là một điểm nóng về tệ nạn ma túy, nói như ông Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Tiến là “thời điểm 2017-2018, ra ngõ là gặp con nghiện, kim tiêm vứt bừa bãi, tình trạng mất trộm cắp xe máy, máy móc, gà vịt diễn ra thường xuyên, liên tục, hở ra một cái là mất, cuộc sống của người dân bản bị đảo lộn”.

Ông Chu Văn Thuần, Trưởng xóm Hợp Nhất cho hay, người dân ở vùng cao hiểu biết còn nhiều hạn chế, khi con cái trong nhà bị nghiện hay nghi nghiện, họ đều giấu, không muốn hàng xóm biết.

Năm 2020, sau khi lực lượng Công an chính quy về xã, anh em lập tức triển khai các mô hình về ANTT tới từng xóm, phù hợp với từng địa bàn. Tại những xóm phức tạp về ANTT, đặc biệt là ma túy như Hợp Nhất, Công an xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã, xóm và Đồn Biên phòng Quang Long triển khai mô hình liên gia tự quản, mô hình về tự quản đường biên mốc giới. Theo đó, rất nhiều buổi tuyên truyền qua các cuộc họp xóm và gặp gỡ riêng từng hộ khi có con bị nghi nghiện để tuyên truyền, vận động, giải thích về tác hại của ma túy. Những người nghiện, nghi nghiện đều được test liên tục để đưa đi cai nghiện tập trung, có người cai nghiện tại nhà. Công an xã Thống nhất phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Long rà soát từng đối tượng nghiện, nghi nghiện, đến từng hộ gia đình, vận động con em nghiện đi cai nghiện bắt buộc, tổ chức tuyên truyền tới từng xóm. Sau nhiều lần vận động, tuyên truyền của các cơ quan đoàn thể, Công an, Biên phòng thì người dân trong xóm đã hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy và hợp tác trong việc cho con cai nghiện. Bà con còn thực hiện theo quy ước xóm, nếu ai vi phạm thì xử lý theo quy ước. Khi các gia đình có con nghiện khi đi cai đều ký cam kết không tái nghiện, nếu tái nghiện thì sẽ xử lý theo quy ước xóm.

Với những người cai nghiện tại nhà, cán bộ của Đồn Biên phòng Quang Long và Công an xã xuống tận nơi để hỗ trợ, duy trì uống thuốc Methadone đều đặn. Nhắc lại những ngày đi giúp người cai nghiện tại nhà, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đinh Nam Tuấn, quân y của Đồn Biên phòng Quang Long kể rằng, khi người nghiện tự cai tại nhà, sẽ sử dụng biện pháp không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, ngừng hoàn toàn việc sử dụng ma túy. Khi người nghiện lên cơn, cán bộ Quân y cùng với Công an xã xuống để giúp người cắt cơn, hỗ trợ như vậy vừa đòi hỏi có chuyên môn, sức khỏe, cùng với đó cần sự kiên trì quyết tâm từ bỏ của người nghiện. Với những nỗ lực bền bỉ như vậy, nhiều trường hợp nghiện đã cai thành công. Ông Chu Văn Thuần, trưởng xóm Hợp Nhất cho hay, thời điểm này, hầu như các đối tượng nghiện đã cai thành công. Hiện thanh niên trong xóm phần lớn đi làm công nhân, có việc làm, có thu nhập sẽ giúp các em, các cháu xa rời tệ nạn.

Cùng với việc duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ an ninh tự quản ở các xóm giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra từ cơ sở, Công an xã và Đồn Biên phòng tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả hoạt động của các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, buôn bán ma túy vào địa bàn.

2. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thắng Lợi, Trưởng Công an huyện Hạ Lang cho biết, những năm gần đây, do làm tốt công tác kiểm soát địa bàn, đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh, bắt giữ và triệt phá nhiều tụ điểm, huyện Hạ Lang đã có chuyển biến tích cực, hiện trên địa bàn huyện không có tụ điểm mua bán ma túy. Để có được kết quả này là sự đổi mới trong cách thức vận động, tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận, nắm chắc địa bàn.

Chia sẻ về cách làm mới này, Thượng tá Nguyễn Thắng Lợi cho biết, với phương châm đấu tranh kết hợp phòng ngừa, bên cạnh việc triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của huyện, xã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Nắm chắc và lên danh sách theo dõi số người nghiện ma túy trên địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã vận động họ đi cai nghiện.

Cùng với đó, Công an huyện, xã còn phối hợp với Biên phòng, Hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới. “Từ khi triển khai Công an chính quy về xã, ANTT trên địa bàn ổn định, tệ nạn xã hội, tội phạm, ma túy, trộm cắp vặt đã giảm hẳn. Đặc biệt, thời gian gần đây, Công an huyện đã bắt giữ một số vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, đã góp phần làm sạch địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Thắng Lợi nói.

Để phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, Công an huyện Hạ Lang, Đồn Biên phòng Quang Long và các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy; rà soát, kịp thời phát hiện các địa bàn còn tiềm ẩn, dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.