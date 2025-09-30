Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Khát vọng “gieo hạt” hòa bình

“Do bản thân thích trải nghiệm, muốn đi nhiều nơi, giúp đỡ nhiều người nên khi biết thông tin về lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tôi đã nhanh chóng đăng ký”-đó là những chia sẻ mộc mạc, chân thành của trung tá Cao Tấn Vân-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai).

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên tại Kbang, sau khi tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, anh về công tác tại quê hương. Khi còn rất trẻ, anh đã được lãnh đạo tin tưởng giao đảm nhận vị trí Trưởng Công an thị trấn Kbang (nay là xã Kbang).

Ở vùng đất còn nhiều khó khăn, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng dân cư, anh cùng đồng đội giữ vững ANTT, chăm lo đời sống nhân dân.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, người chiến sĩ ấy còn ấp ủ khát vọng được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, bắt đầu bằng ước mơ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trung tá Cao Tấn Vân-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) tham gia huấn luyện tại Hưng Yên. Ảnh: NVCC

“Tôi tham gia huấn luyện tại Hưng Yên từ đầu năm 2025. Khi mới bắt đầu, tiếp xúc với đồng đội và môi trường mới, kinh nghiệm của tôi gần như không có, kỹ năng hầu hết phải học lại từ đầu. Tôi nhận ra mình cần nỗ lực gấp bội.

Các buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, huấn luyện viên nước ngoài giảng dạy theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc, đòi hỏi sự tập trung cao độ để chắt lọc kiến thức phù hợp với yêu cầu công tác”-Trung tá Vân nói.

Mỗi ngày hơn 8 tiếng, các sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình được huấn luyện, trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn trước khi nhận nhiệm vụ tại các phái bộ của Liên hợp quốc.

Nội dung huấn luyện đa dạng, từ tự vệ, chiến thuật cảnh sát, giải tán đám đông, bảo vệ yếu nhân, huấn luyện thể lực, sử dụng vũ khí, đến điều lệnh, tác phong trong môi trường đa quốc gia.

Xa gia đình có lẽ là rào cản lớn nhất, nhưng được vinh dự đại diện LLVT Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế, đặt chân đến vùng đất mới, gặp gỡ con người và trải nghiệm nền văn hóa khác biệt chính là động lực để anh Vân vượt qua mọi thử thách.

“Có hôm hành quân 10 cây số dọc bờ sông Hồng, thấy các gia đình sum vầy đi dạo, tôi nhớ nhà rất nhiều. Nhưng được thực hiện ước mơ gìn giữ hòa bình là điều tôi ấp ủ từ lâu. Vợ và gia đình luôn ủng hộ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập”-Trung tá Vân chia sẻ.

Dự kiến sau khóa huấn luyện, Trung tá Cao Tấn Vân sẽ cùng đồng đội chính thức nhận nhiệm vụ, chạm tay vào giấc mơ của mình.

Hậu phương lặng thầm tiếp sức

Thường 20 giờ tối, gia đình Đại úy Ksor Hoa-Cán bộ Phòng Tham mưu (Công an tỉnh), lại video call nhóm để cùng trò chuyện. Đây là gia đình “đặc biệt” khi mỗi thành viên đều thực hiện nhiệm vụ ở một nơi khác nhau.

Chồng chị Hoa là thiếu tá Ngô Văn Hưng, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 34), đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan với vai trò Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.

Gia đình nhỏ của đại úy Ksor Hoa và thiếu tá Ngô Văn Hưng luôn đồng hành, chia sẻ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Ảnh: NVCC

Hành trình “một mình” gánh vác gia đình của chị Hoa bắt đầu từ cuối tháng 10-2023 khi anh Hưng tập huấn chuẩn bị làm nhiệm vụ. “Lúc biết tin chồng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tôi rất vui, tự hào nhưng cũng lo lắng, sợ anh đi xa vất vả. Ở đó an ninh và dịch bệnh phức tạp, không biết anh có gặp nguy hiểm gì không”-chị Hoa tâm sự.

Trong thời gian chồng huấn luyện, chị Hoa vừa chăm lo gia đình hai bên, vừa nuôi dạy 2 con còn nhỏ: một bé học lớp 2, một bé mới 2 tuổi. Đầu tháng 7-2025, thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, chị Hoa cùng đồng đội lại “khăn gói” chuyển công tác đến trụ sở mới của Công an tỉnh tại phường Quy Nhơn, cách nhà gần 180 km. Dù vất vả hơn nhưng chị vẫn chu toàn công việc, cuối tuần lại bắt xe về với con.

“Là nữ chiến sĩ Công an nhân dân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi vẫn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, cố gắng rèn luyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”-chị Hoa khẳng định.

Thiếu tá Ngô Văn Hưng (người đứng giữa hàng sau) cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Được vợ làm hậu phương vững chắc, anh Hưng yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tại Nam Sudan, khoa do anh phụ trách đã tiếp nhận, điều trị gần 3.000 bệnh nhân và tham gia 6 ca phẫu thuật phức tạp.

Với những đóng góp tận tụy, bác sĩ Ngô Văn Hưng đã được trao Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bằng khen của Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình tại phái bộ UNMISS-Nam Sudan. Khoa do anh phụ trách cũng nhận giấy khen của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu.