Kbang phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(GLO)- Sáng 29-2, tại xã Đông (huyện Kbang), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang phối hợp cùng Công an huyện tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Tham dự có 120 đại biểu là lãnh đạo các ngành, đoàn thể ở xã, thôn, làng và người dân trên địa bàn xã Đông.

Tại buổi phát động, các đại biểu đã được thông tin về các loại tội phạm mới nổi lên trên địa bàn; nắm bắt các nội dung của chương trình phối hợp phòng-chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phòng-chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tình trạng tảo hôn, tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các biện pháp ngăn ngừa …

Buổi phát động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt.