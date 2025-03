An Khê công bố quyết định chuẩn y cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

(GLO)- Chiều 6-2, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quyết định chuẩn y cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về chuẩn y kết quả bầu cử cho các tổ chức cơ sở Đảng. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, Ban Tổ chức Thị ủy An Khê đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy: Quyết định số 1611-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thành An khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí; quyết định số 1647-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Song An khóa IX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 10 đồng chí.

Công bố Quyết định số 1644-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cửu An khóa XII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí; quyết định số 1641-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân An khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí; quyết định số 1645-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tú An khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê trao quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về chuẩn y kết quả bầu cử cho các tổ chức cơ sở Đảng. Ảnh: Ngọc Minh

Công bố các quyết định số 1640-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí; quyết định số 1651-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 đồng chí; quyết định số 1617-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 đồng chí.

Quyết định số 1616-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Tân khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 10 đồng chí; quyết định số 1580-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ngô Mây khóa IX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 đồng chí; quyết định số 1650-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 10 đồng chí.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về chuẩn y kết quả bầu cử cho các tổ chức cơ sở Đảng và cá nhân. Ảnh:

Công bố các quyết định số 1652-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 đồng chí; quyết định số 1629-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy Đường An Khê khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 6 đồng chí; quyết định số 1627-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty MDF Vinafor Gia Lai khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí; quyết định số 1615-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí.

Công bố quyết định số 1579-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ Mặt trận khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí; quyết định số 1596-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ Tổ chức-Kiểm tra khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí; quyết định số 1597-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ Nông dân-Thanh niên khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí; quyết định số 1631-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy An Khê chụp hình lưu niệm với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng. Ảnh: Ngọc Minh

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê ban hành quyết định số 1581-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Thị Mộng Điệp giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Thanh tra thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định số 1619-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Bá Giáp giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định số 1628-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Phạm Quang Bửu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định số 1612-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Dương Thanh Hà giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định số 1614-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Trịnh Duy Phước giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Bảo hiểm-Lao động khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định số 1613-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Phan Vĩnh Tấn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030, chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Đức Thắng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Clip: Ngọc Minh

Quyết định số 1620-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Đình Chiến giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Kho bạc khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Thị Thuận giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Kho bạc khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.