7 đối tượng làm trên 1.800 giấy tờ giả lãnh án

(GLO)- Trên địa bàn xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) vừa xảy ra một vụ sập lò than do mưa lớn, khiến 4 người bị thương .

(GLO)-Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an huyện Mang Yang vừa bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tiếp (SN 1987, trú tại thôn Cao Lạng, xã la Lâu, huyện Chư Prông). Tiếp là đối tượng bị cơ quan chức năng truy tìm về hành vi giết người xảy ra tại huyện Chư Prông.

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, người bị truy tố tội Môi giới hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu", đã bị tước quân hàm thiếu tướng.

(GLO)- Công an thị xã An Khê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý số thanh-thiếu niên điều khiển xe máy thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chư Prông họp khai các chuyên đề phòng-chống tội phạm ở cơ sở.

(GLO)- Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Y Thuễ (SN 2002, trú tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) và Lê Đức Độ (SN 1995, tạm trú tại thị trấn Phú Thiện) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào ứng dụng Zing MP3 nghe nhạc, chị T. ở Thanh Hóa bất ngờ nhận được 50.000 đồng khi "thả tim", like vào các bài hát, sau đó người phụ nữ này đã bị lừa mất 1,1 tỉ đồng.

(GLO)- Sáng 11-4, thông tin từ Công an huyện Chư Prông cho biết đang truy tìm đối tượng giết người tại xã Ia Lâu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây mua bán phụ nữ từ các tỉnh, thành phố về thành phố Buôn Ma Thuột để phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu. Lực lượng Công an đã giải cứu được 18 nạn nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai, Sơn La, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông và các huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.