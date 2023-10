30 học viên tham gia tập huấn về tuyên truyền lưu động

Bảy Di sản Văn hóa Phi Vật thể gồm Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; Hát Nhà Tơ, Lễ hội Đền Cửa Ông, Lễ hội Tiên Công, Lễ hội Đình Trà Cổ, Lễ hội Đình Quan Lạn, Lễ hội Bạch Đằng.

(GLO)- Nguyễn Thị Hồng là nhà thơ nổi tiếng trên văn đàn dù chị viết khá ít. Đâu như chị mới in 6 tập thơ, nhưng tập nào cũng đầy đặn, cũng dư ba, cũng sôi nổi với các giải thưởng đích thực, trong đó bài thơ “Bình dị” chị viết trong chuyến thực tế ở Gia Lai được giải thưởng Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

(GLO)- Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi tại làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số thị xã An Khê lần thứ I năm 2023 đã chính thức bế mạc vào tối 18-10.