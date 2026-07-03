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WB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao

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Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, sau khi tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 4.970 USD trong năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực.

Theo bảng phân loại quốc gia thường niên được WB công bố ngày 1/7, Việt Nam chính thức được nâng từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao.

Cụ thể, tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025. Mức thu nhập này vượt ngưỡng 4.636 USD - tiêu chí để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao theo phân loại mới của WB.

WB cho biết Việt Nam được nâng hạng nhờ duy trì tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực. Trong năm 2024 và 2025, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 15%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lần lượt đạt mức tăng trưởng 7% và 8%.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2025, GNI của Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm. Các chuyên gia của WB nhận định đây là "một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực".

Theo WB, Việt Nam được nâng hạng nhờ duy trì tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực.
Theo WB, Việt Nam được nâng hạng nhờ duy trì tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực.

Bên cạnh Việt Nam, WB đánh giá 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 nước được nâng hạng thu nhập.

Ngoài Việt Nam, Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia đều được chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Trong khi đó, Togo được nâng từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp.

Hiện nay, WB phân loại các quốc gia dựa trên GNI bình quân đầu người của năm trước, sau khi điều chỉnh theo biến động tỷ giá. Các nền kinh tế được chia thành bốn nhóm gồm thu nhập thấp, thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình cao và thu nhập cao.

Theo tiêu chuẩn mới, nhóm thu nhập trung bình thấp có GNI bình quân đầu người từ 1.176 - 4.635 USD, nhóm thu nhập trung bình cao từ 4.636 - 14.375 USD. Các ngưỡng này được điều chỉnh tăng nhẹ so với kỳ trước do tác động của lạm phát.

Bảng phân loại của WB được xem là căn cứ quan trọng để xác định khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời giúp theo dõi xu hướng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, việc 6 quốc gia được nâng hạng trong năm nay không làm thay đổi chính sách cho vay hiện hành của WB.

Theo Ngọc Mai (TPO)

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