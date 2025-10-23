Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Không gục ngã trước biến cố

Trước năm 2020, chị Dương Thị Thanh Nga có cuộc sống bình dị, mưu sinh bằng nghề kinh doanh tự do. Là mẹ đơn thân, chị luôn cố gắng làm việc, chăm sóc con nhỏ. Tháng 3-2020, khi phát hiện chị bị ung thư xương, bác sĩ khuyên nên tháo chân bên phải để đảm bảo an toàn.

Chị Dương Thị Thanh Nga đã vượt qua thử thách, in dấu chân mạnh mẽ trên những ngọn núi cao. Ảnh: Ngọc Duy

Biến cố lớn khiến chị không tránh khỏi những ngày khủng hoảng. Nhưng thay vì gục ngã, chị học cách thích nghi và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Trong những ngày khó khăn nhất, gia đình chính là điểm tựa, trở thành nguồn sức mạnh để chị vượt qua tất cả.

Chị Nga chia sẻ: “Lúc ấy, tôi sốc lắm, buồn và khóc rất nhiều. Điều khiến tôi sợ nhất là không biết còn sống được bao lâu, sợ con gái mất mẹ, sợ tương lai phía trước khi chỉ còn một chân. Nhưng nghĩ đến con, đến gia đình và những ước mơ còn dang dở, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ và bước tiếp”.

Sau khi hồi phục sức khỏe, chị Nga tìm lại niềm vui sống từ việc đọc sách, đi du lịch cho đến chinh phục những ngọn núi cao. Với chị, mỗi bước chân leo núi không chỉ là cách để vượt qua thử thách mà còn khẳng định khát vọng sống và sự vươn lên mạnh mẽ. Mỗi hành trình, mỗi trang sách tiếp thêm cho chị sự tự tin, chấp nhận những khiếm khuyết cơ thể bằng sự bình thản và yêu thương chính mình.

Niềm vui của em Nguyễn Dương Cát Tiên (bìa phải) trong vòng tay mẹ. Ảnh: Ngọc Duy

“Sau 5 năm, tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có giông bão đến đâu, ai trong chúng ta cũng có một “sức mạnh đặc biệt” để đứng dậy sau mỗi lần gục ngã và sống tốt đẹp, trọn vẹn hơn mỗi ngày”-chị Nga bộc bạch.

Trong hành trình vượt qua biến cố, nguồn động lực lớn nhất của chị chính là cô con gái Nguyễn Dương Cát Tiên-học sinh lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng (phường An Phú).

Còn đối với Tiên, mẹ không chỉ là “thần tượng” mà còn là người bạn đồng hành thân thiết nhất. “Em khâm phục sự mạnh mẽ, luôn nỗ lực sống tích cực và làm những việc có ý nghĩa của mẹ. Chính mẹ đã dạy cho em cách yêu đời và nuôi dưỡng ý chí phấn đấu, vượt qua khó khăn, hướng về những điều tốt đẹp. Em phụ giúp việc nhà, chăm chỉ học tập để mang lại niềm vui cho mẹ”-Tiên chia sẻ.

Góp hương sắc cho đời

Tháng 4-2023, chị Nga bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng nhóm Hành trình sẻ chia (phường Diên Hồng). Đến nay, chị đã đồng hành, tham gia đóng góp trong 25 chuyến đi cùng nhóm trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

“Mỗi lần cùng nhóm trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, nhìn những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt rạng rỡ của họ, tôi thấy lòng nhẹ bẫng, hạnh phúc trào dâng.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần đi thiện nguyện đúng vào ngày sinh nhật, sau khi kết thúc buổi trao quà, các thành viên trong nhóm bất ngờ mang ra một chiếc bánh kem nhỏ. Tôi xúc động lắm”-chị Nga bày tỏ.

“Câu chuyện của chị Dương Thị Thanh Nga không chỉ truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó mà còn thể hiện sâu sắc giá trị nhân văn. Chị là minh chứng sống động cho những phụ nữ kiên cường vượt qua mất mát, khó khăn để đứng dậy, sống tích cực và lan tỏa yêu thương”. Bà Hà Thị Giang Thảo-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

Tinh thần lan tỏa yêu thương của chị được nhiều người trân trọng. Chị Nguyễn Thái My-Trưởng nhóm Hành trình sẻ chia-cho hay: “Chị Nga luôn nhiệt huyết trong các hoạt động thiện nguyện của nhóm. Dù trải qua biến cố, chị vẫn sẵn sàng đi đến nhiều buôn làng trao quà, mang niềm vui và hy vọng đến những người khó khăn.

Chị đã truyền năng lượng tích cực cho các thành viên khác trong nhóm để thêm hăng say chung tay làm việc ý nghĩa vì cộng đồng”.

Không dừng lại ở đó, chị Nga còn lan tỏa năng lượng tích cực qua kênh TikTok “Nga Không Ngã”, hiện thu hút gần 115 nghìn lượt theo dõi với nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Trên kênh, chị chia sẻ những hành trình thiện nguyện, những chuyến khám phá cảnh đẹp Gia Lai và nhiều câu chuyện về cuộc sống bình dị nhưng đầy cảm hứng.