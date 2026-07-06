Ung thư máu tái phát sau ghép tủy, cô gái trẻ khát khao thêm một cơ hội được sống

(GLO)- Ở tuổi đáng lẽ được sống trọn vẹn với những ước mơ và dự định phía trước, Lê Nhật Quyên (SN 2003, trú tổ 11, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại dành hơn một năm qua để bước vào cuộc chiến không mong muốn với căn bệnh ung thư máu.

Hơn một năm trước, Nhật Quyên nhận chẩn đoán mắc ung thư máu. Từ đó, bệnh viện trở thành nơi em gắn bó nhiều hơn cả ngôi nhà của mình. Những đợt hóa trị kéo dài, truyền máu, truyền thuốc và ca ghép tủy liên tiếp là hành trình em âm thầm vượt qua bằng tất cả nghị lực của một cô gái trẻ.

Ca ghép tủy cách đây 1 năm đã từng mang đến hy vọng về một hành trình hồi sinh, nhưng chỉ sau 7 tháng, bệnh không may tái phát, khiến con đường giành giật sự sống của Nhật Quyên thêm nhiều gian nan.

Trước khi mắc bệnh, Lê Nhật Quyên là một sinh viên giàu hoài bão. Em từng là học sinh chuyên Toán, tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, yêu âm nhạc và đạt thành tích trong môn cầu lông. Biến cố sức khỏe buộc em phải tạm dừng những dự định còn dang dở, nhưng không thể lấy đi tinh thần lạc quan và khát vọng sống.

Ngay trong những ngày điều trị nhiều đau đớn, Quyên vẫn tự học chơi guitar, thổi sáo, đánh trống để tiếp thêm năng lượng cho chính mình. Em thường xuyên động viên những bệnh nhân cùng hoàn cảnh, chia sẻ trải nghiệm vượt qua khó khăn và thực hiện một cuốn ebook miễn phí với mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Với em, khi còn có thể mỉm cười và sẻ chia thì vẫn còn hy vọng.

Ngay trong những ngày điều trị nhiều đau đớn, Quyên vẫn tự học chơi guitar, thổi sáo, đánh trống để tiếp thêm năng lượng cho chính mình.

Sau ca ghép tủy, gia đình từng tin rằng những tháng ngày khó khăn đã dần lùi lại phía sau. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy chỉ kéo dài được 7 tháng khi kết quả tái khám cho thấy bệnh ung thư máu đã tái phát. Một lần nữa, Nhật Quyên phải quay trở lại hành trình điều trị với nhiều thử thách hơn trước.

Để giành lấy cơ hội sống cho con, hơn một năm qua, gia đình đã chi khoảng 3 tỷ đồng cho việc điều trị. Tài sản tích cóp nhiều năm gần như đã bán hết, người thân phải vay mượn khắp nơi. Dẫu đã dốc toàn bộ khả năng, nguồn lực của gia đình nay gần như cạn kiệt.

Hiện gia đình đang tìm kiếm cơ hội điều trị chuyên sâu tại Trung Quốc theo chỉ định của bác sĩ. Đây được xem là hy vọng để kéo dài cơ hội sống cho Nhật Quyên, nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Biến cố sức khỏe buộc em phải tạm dừng những dự định còn dang dở, nhưng không thể lấy đi tinh thần lạc quan và khát vọng sống.

Điều Nhật Quyên mong mỏi lúc này không chỉ là được tiếp tục điều trị, mà còn là có thêm thời gian để thực hiện những ước mơ còn dang dở, được trở về với cuộc sống bình thường như bao người trẻ khác. Đó là ước mong rất đỗi giản dị nhưng đang trở nên vô cùng xa vời nếu thiếu đi sự chung tay của cộng đồng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Lê Nhật Quyên, Chương trình Nhịp cầu Nhân ái - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa cùng chung tay giúp đỡ để em có thêm điều kiện tiếp tục điều trị. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về Chương trình Nhịp cầu Nhân ái - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai. Số tài khoản: 8600441777 Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Bình Định.

Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo một niềm hy vọng. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên để một cô gái trẻ tiếp tục vững tin trên hành trình chống chọi với bệnh tật; để gia đình em có thêm niềm tin rằng, trên chặng đường đầy thử thách này, họ không phải đơn độc.