Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Ung thư máu tái phát sau ghép tủy, cô gái trẻ khát khao thêm một cơ hội được sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÂN ÁI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ở tuổi đáng lẽ được sống trọn vẹn với những ước mơ và dự định phía trước, Lê Nhật Quyên (SN 2003, trú tổ 11, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại dành hơn một năm qua để bước vào cuộc chiến không mong muốn với căn bệnh ung thư máu.

Hơn một năm trước, Nhật Quyên nhận chẩn đoán mắc ung thư máu. Từ đó, bệnh viện trở thành nơi em gắn bó nhiều hơn cả ngôi nhà của mình. Những đợt hóa trị kéo dài, truyền máu, truyền thuốc và ca ghép tủy liên tiếp là hành trình em âm thầm vượt qua bằng tất cả nghị lực của một cô gái trẻ.

glo-le-nhat-quyen-1.jpg
Ca ghép tủy cách đây 1 năm đã từng mang đến hy vọng về một hành trình hồi sinh, nhưng chỉ sau 7 tháng, bệnh không may tái phát, khiến con đường giành giật sự sống của Nhật Quyên thêm nhiều gian nan.

Trước khi mắc bệnh, Lê Nhật Quyên là một sinh viên giàu hoài bão. Em từng là học sinh chuyên Toán, tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, yêu âm nhạc và đạt thành tích trong môn cầu lông. Biến cố sức khỏe buộc em phải tạm dừng những dự định còn dang dở, nhưng không thể lấy đi tinh thần lạc quan và khát vọng sống.

Ngay trong những ngày điều trị nhiều đau đớn, Quyên vẫn tự học chơi guitar, thổi sáo, đánh trống để tiếp thêm năng lượng cho chính mình. Em thường xuyên động viên những bệnh nhân cùng hoàn cảnh, chia sẻ trải nghiệm vượt qua khó khăn và thực hiện một cuốn ebook miễn phí với mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Với em, khi còn có thể mỉm cười và sẻ chia thì vẫn còn hy vọng.

glo-le-nhat-quyen-3.jpg
Ngay trong những ngày điều trị nhiều đau đớn, Quyên vẫn tự học chơi guitar, thổi sáo, đánh trống để tiếp thêm năng lượng cho chính mình.

Sau ca ghép tủy, gia đình từng tin rằng những tháng ngày khó khăn đã dần lùi lại phía sau. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy chỉ kéo dài được 7 tháng khi kết quả tái khám cho thấy bệnh ung thư máu đã tái phát. Một lần nữa, Nhật Quyên phải quay trở lại hành trình điều trị với nhiều thử thách hơn trước.

Để giành lấy cơ hội sống cho con, hơn một năm qua, gia đình đã chi khoảng 3 tỷ đồng cho việc điều trị. Tài sản tích cóp nhiều năm gần như đã bán hết, người thân phải vay mượn khắp nơi. Dẫu đã dốc toàn bộ khả năng, nguồn lực của gia đình nay gần như cạn kiệt.

Hiện gia đình đang tìm kiếm cơ hội điều trị chuyên sâu tại Trung Quốc theo chỉ định của bác sĩ. Đây được xem là hy vọng để kéo dài cơ hội sống cho Nhật Quyên, nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

glo-le-nhat-quyen-4.jpg
Biến cố sức khỏe buộc em phải tạm dừng những dự định còn dang dở, nhưng không thể lấy đi tinh thần lạc quan và khát vọng sống.

Điều Nhật Quyên mong mỏi lúc này không chỉ là được tiếp tục điều trị, mà còn là có thêm thời gian để thực hiện những ước mơ còn dang dở, được trở về với cuộc sống bình thường như bao người trẻ khác. Đó là ước mong rất đỗi giản dị nhưng đang trở nên vô cùng xa vời nếu thiếu đi sự chung tay của cộng đồng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Lê Nhật Quyên, Chương trình Nhịp cầu Nhân ái - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa cùng chung tay giúp đỡ để em có thêm điều kiện tiếp tục điều trị. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về Chương trình Nhịp cầu Nhân ái - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai. Số tài khoản: 8600441777 Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Bình Định.

Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo một niềm hy vọng. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên để một cô gái trẻ tiếp tục vững tin trên hành trình chống chọi với bệnh tật; để gia đình em có thêm niềm tin rằng, trên chặng đường đầy thử thách này, họ không phải đơn độc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trao quà "Xuân yêu thương" cho bệnh nhi ung thư máu

Trao 25 suất quà cho các bệnh nhi ung thư máu

(GLO)- Chiều 9-1, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

Xã hội

(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Đời sống

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Trao Nhà Nghĩa tình đồng đội cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở vùng biên

Trao Nhà Nghĩa tình đồng đội cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở vùng biên

Đời sống

(GLO)- Ngày 23-6, tại làng Khôn, xã biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Mơ cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức trao tặng Nhà Nghĩa tình đồng đội cho anh Rơ Mah Chiều, Tổ trưởng Tổ An ninh, trật tự cơ sở làng Khôn.

Lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”.

Lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”

Đời sống

(GLO)- Tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, góp phần lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1/7, khám ngoại trú trái tuyến được BHYT chi trả ra sao?

Từ 1/7, khám ngoại trú trái tuyến được BHYT chi trả ra sao?

Đời sống

(GLO)- Từ 1/7/2026, người có thẻ BHYT được hưởng thêm quyền lợi quan trọng khi khám ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương cũ. Thay vì phải tự thanh toán toàn bộ như trước, người bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả một phần chi phí theo mức hưởng của mình.

Điểm tựa yêu thương cho trẻ em yếu thế.

Điểm tựa yêu thương cho trẻ em khó khăn

Đời sống

(GLO)- Cùng với các cấp, ngành và địa phương tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ em yếu thế.

null