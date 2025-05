Tự tin tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp quốc gia

(GLO)- Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà máy Đường An Khê (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã không ngừng nỗ lực vượt qua những giai đoạn khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực phía Đông tỉnh phát triển.