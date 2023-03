(GLO)- Những năm qua, ông Rmah Nhơn-Chủ tịch Hội Khuyến học xã kiêm Phó Bí thư Chi bộ làng Dek (xã Hbông, huyện Chư Sê) luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.