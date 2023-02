Tự đốt nhà còn đâm chết trưởng bản ở Điện Biên

Theo thông tin từ Công an huyện Điện Biên, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3-2, Công an xã Na Tông tiếp nhận tin báo qua điện thoại của ông Quàng Văn Dương (SN 1983, Trưởng bản Pa Kín, xã Na Tông) về việc phát hiện một ngôi nhà sàn trong bản bị cháy, do chính chủ nhà là Vì Văn Tinh tự châm lửa đốt.

Nhận được thông tin, Công an xã Na Tông đã cử tổ công tác phối hợp với lực lượng dân quân, tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy cùng ông Quàng Văn Dương và ông Quàng Văn Hiền (SN 1991, em trai ông Dương, giữ chức vụ Thôn đội trưởng bản Pa Kín) cùng nhân dân trong bản đến hiện trường chữa cháy.

Khi gần đến nơi, ông Dương bị chủ nhà nấp trong bụi cây nhảy ra dùng dao nhọn phóng lớn, cán dài 2 mét, đâm ông Quàng Văn Hiền bị thương. Sau đó đối tượng Tinh tiếp tục đâm ông Quàng Văn Dương.

Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Quàng Văn Dương bị vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó khoảng nửa giờ. Ông Quàng Văn Hiền bị đâm ở đùi phải hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Hiện đối tượng đã bị tạm giữ. “Vì Văn Tinh là người có tiền sử bệnh tâm thần và đang nằm trong danh sách quản lý người có biểu hiện tâm thần của Công an xã Na Tông”-Chủ tịch xã Na Tông Vì Văn Biến thông tin.

Ngôi nhà 4 gian của gia đình Vì Văn Tinh sau đó bị thiêu rụi hoàn toàn. Vì Văn Tinh bị lực lượng Công an bắt tạm giữ để phục vụ điều tra.

HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; laodong.vn)