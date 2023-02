Đối tượng trộm cắp 4 pho tượng phật tại chùa Bửu Minh sa lưới

Trước đó, Công an huyện Chư Păh nhận được tin báo: Rạng sáng 28-1, chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 4 pho tượng phật trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngay khi nhận được tin báo, xác định vụ án mang tính chất nghiêm trọng, tài sản bị trộm cắp là cổ vật, có giá trị lớn về văn hóa, Công an huyện đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đồng thời huy động lực lượng tổ chức truy tìm tung tích đối tượng gây án.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Chư Păh đã phối hợp với PC02 (Công an tỉnh Gia Lai) và sự hỗ trợ của Công an TP. Pleiku sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng truy tìm đối tượng. Sau 6 ngày xác minh, truy tìm, đến 19 giờ 30 phút ngày 3-2, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Võ Xuân Định (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Xuân Định, Công an thu giữ 4 pho tượng phật, 1 xe máy cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Việc khám phá thành công vụ án, nhanh chóng bắt giữ đối tượng và trả lại tài sản cho chùa Bửu Minh thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.