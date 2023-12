Triệt phá ổ mại dâm có 200 chân dài chuyên phục vụ khách nước ngoài ở TP.HCM

Tin liên quan Chủ khách sạn điều hành ổ mại dâm, thuê thợ chụp ảnh các cô gái để mời gọi khách

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PA08 và Công an quận 5 triệt phá đường dây mại dâm được tổ chức trong nhà hàng Fortune (1127 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) do Zhang Lei (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.







Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi môi giới mại dâm, gồm: Zhang Lei (chủ nhà hàng), Đinh Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Anh, Đỗ Xuân Hoàng, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu.

Theo Phòng PC02, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện nhà hàng Fortune tổ chức môi giới mại dâm. Mỗi ngày, cơ sở tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng, chủ yếu phục vụ khách nước ngoài (đa số là người gốc Hoa đến từ Trung Quốc, Malaysia). Tại đây có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ.

Đường dây mại dâm này hoạt động với thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc là nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép. Giá mua bán dâm từ 5 triệu đồng/lần và 12 triệu đồng/đêm.







Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PA08 và Công an quận 5 kiểm tra nhà hàng Fortune, phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài để bán dâm cho khách tại các khách sạn. Tiếp tục kiểm tra các khách sạn Phụng Hoàng, Valentine, lực lượng chức năng phát hiện 5 cặp nam nữ mua bán dâm.

Khám xét tại nhà riêng Zhang Lei, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện người này cất giữ gần 22 tỷ đồng tiền mặt thu được từ hoạt động môi giới mại dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục đẩy mạnh triệt xóa các băng nhóm tội phạm nói chung và tội phạm về mại dâm nói riêng.