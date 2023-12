Chủ khách sạn điều hành ổ mại dâm, thuê thợ chụp ảnh các cô gái để mời gọi khách

Ngày 17/12, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hạ (SN 1983, ngụ TP Thủ Đức) và Huỳnh Tuấn Huy (SN 1992, ngụ quận 10) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng đoàn Liên ngành 814, Công an phường Phước Long B ập vào kiểm tra khách sạn T.A. (đường 297, khu phố 4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức). Qua kiểm tra 2 phòng, công an phát hiện 4 người đang có hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, các cô gái khai nhận bán dâm cho khách tại khách sạn do Hạ làm chủ, mỗi lần bán dâm với giá từ 300 - 500 nghìn đồng/lượt. Mỗi ngày, các cô gái bán dâm từ 10 - 15 lượt.

Từ lời khai, công an làm việc với Nguyễn Thị Hạ. Hạ khai cho các cô gái ở tại khách sạn với giá khoảng 3 triệu đồng/tháng để khi khách cần mua dâm thì tới đây “vui vẻ”. Đồng thời, mỗi khi các cô gái này bán dâm thì Hạ thu tiền phòng, phí để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra, công an đưa Huỳnh Tuấn Huy về trụ sở làm rõ. Huy khai nhận chụp ảnh các cô gái bán dâm từ năm 2019 đến nay. Mỗi lần chụp ảnh, Huy được Hạ trả 3,5 triệu đồng. Hình ảnh bán dâm Huy gửi cho một người khác để đăng tải lên trang web chào mời khách có nhu cầu.

Từ tháng 7/2022, Hạ giới thiệu các cô gái bán dâm ở khách sạn mình và nhiều khách sạn khác để Huy chụp ảnh và đăng lên mạng chào mời khách.

Trước đó, hôm 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (còn gọi là Nhi), Nguyễn Văn Ngon, Lê Hữu Nhân, Phạm Duy Khánh để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Công an xác định, Nhà hàng 97 (đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1) do Nguyên làm chủ hoạt động từ năm 2018 cho đến nay, có tiếng trong giới ăn chơi. Tại nhà hàng có 15 phòng hoạt động karaoke không phép và khoảng 60 tiếp viên nữ sẵn sàng đi "vui vẻ" với khách nam khi có nhu cầu.

Khách đến nhà hàng sẽ được các nhân viên quảng cáo, chào mời các hoạt động hấp dẫn như múa sexy, sẵn sàng cho tiếp viên nữ trẻ, đẹp phục vụ “từ a đến z” với giá hợp lý, không bị công an kiểm tra...

Để tránh bị phát hiện, Nguyên trực tiếp chỉ đạo cấp dưới phải sử dụng các từ lóng như “ăn cơm, ăn cháo” để ám thị việc tiếp viên nữ được phép đi tới bến với khách; trang bị hệ thống báo động và bố trí từ 3 - 5 bảo vệ trước cổng để cảnh báo khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Từ việc môi giới cho các tiếp viên đi khách, hệ thống nhà hàng của Nguyên thu hút hàng nghìn lượt khách đến ăn uống, vui chơi và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.