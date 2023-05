Ổ nhóm cá độ bóng đá 50 tỉ đồng/tháng kiêm môi giới mại dâm

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch 50 tỉ đồng tháng, và củng cố hồ sơ khởi tố thêm tội "môi giới mại dâm", cho vay lãi nặng

Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Đỗ Mạnh Chức (SN 1983; ngụ xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội); Ngô Văn Hiệp, Nguyễn Văn Diệp, Vũ An, Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Châu Can, huyện Phú Xuyên) và Nguyễn Văn Bình (ngụ thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, trong vụ án này Đỗ Mạnh Chức được xác định là kẻ cầm đầu đường dây "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Chức khai đã sử dụng điện thoại di động, máy tính cá nhân truy cập vào trang web cá độ bóng đá "agbong88.com" với tài khoản đăng nhập là "1188882" để cá độ và chơi số lô, số đề.

Sau đó, Chức chia nhỏ các tài khoản, trang bóng và cung cấp mật khẩu đăng nhập cho các đối tượng tham gia cùng cá độ, chơi số lô, số đề.

Định kỳ ngày thứ 2 hàng tuần "chốt tiền" cá cược và thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập, Công an tỉnh Hà Nam xác định từ đầu năm 2023 đến thời điểm bắt giữ, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền 50 tỉ đồng/tháng.

Ngoài khởi tố các tội danh trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng để khởi tố về tội "Môi giới mại dâm" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" các đối tượng trên và những người khác có liên quan.