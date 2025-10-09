(GLO)- Sáng 9-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng-chống ma túy đến năm 2030.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng-chống AIDS, ma túy, mại dâm; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng-chống ma túy đến năm 2030 có mục tiêu tổng quát là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng-chống ma túy; lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Mục tiêu cụ thể là nâng cao nhận thức về phòng-chống ma túy của toàn xã hội; giữ vững, mở rộng và tiến tới các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy.

Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho các lực lượng chuyên trách phòng-chống tội phạm về ma túy nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm về ma túy.

Bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác điều trị nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, quản lý sau cai; trợ giúp pháp lý và tư vấn trong phòng-chống ma túy.

Chương trình đề ra một số chỉ tiêu như: phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá.

Cùng với đó, trên 80% đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng-chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại...

Chương trình được triển khai trên phạm vi cả nước, bảo đảm sự thống nhất từ trung ương đến cơ sở; đồng thời phù hợp đặc thù từng vùng miền. Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2025 đến hết năm 2030 và được cụ thể hóa thành 9 dự án lớn, bảo đảm bao trùm cả 3 lĩnh vực: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở, phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng-chống ma túy.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu của Chương trình đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư nhằm làm thay đổi và chuyển biến nhận thức, xác định vai trò của từng chủ thể trong thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát, đánh giá tiến độ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình. Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới và các quốc gia có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm trong công tác phòng-chống ma túy.